Уфимец пойдёт под суд за детский смех

Posted 1 ноября, 05:57
Published 1 ноября, 05:57
Modified 1 ноября, 08:34
Updated 1 ноября, 08:34
По версии следствия, все началось в июле 2024 года, когда четверо детей играли на площадке рядом с домом мужчины на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Как только дождь заставил детей укрыться под козырьком подъезда, их громкий смех и разговоры стали раздражать соседа. Вместо того чтобы просто закрыть окно или попытаться понять детей, он взял пневматическую винтовку и выстрелил в их сторону. К сожалению, одна из девочек не избежала травмы: пуля попала ей в правое бедро.
— Впоследствии потерпевшая обратилась в травмпункт, где у нее извлекли пулю диаметром 4,5 мм., что повлекло причинение легкого вреда здоровью ребенка, — комментирует Следственный Комитет Республики Башкортостан.
Этот поступок мужчины был квалифицирован как хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью по мотивам неадекватной реакции на детский смех. Теперь дело передано в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание за его действия по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.
Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в начале октября, хулиганивший мужчина забрался на крышу торгового центра и бросился на стражей порядка с ножом.