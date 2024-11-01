Уфимец пойдёт под суд за детский смех

По версии следствия, все началось в июле 2024 года, когда четверо детей играли на площадке рядом с домом мужчины на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Как только дождь заставил детей укрыться под козырьком подъезда, их громкий смех и разговоры стали раздражать соседа. Вместо того чтобы просто закрыть окно или попытаться понять детей, он взял пневматическую винтовку и выстрелил в их сторону. К сожалению, одна из девочек не избежала травмы: пуля попала ей в правое бедро.