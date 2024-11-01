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Posted 1 ноября, 05:57

Published 1 ноября, 05:57

Modified 1 ноября, 08:34

Updated 1 ноября, 08:34

Уфимец пойдёт под суд за детский смех

Уфимец пойдёт под суд за детский смех

1 ноября 2024, 05:57
Фото: 1MI.
В Уфе 62-летний мужчина решил, что его покой важнее, чем веселье школьниц, сообщает в пятницу, 1 ноября, прокуратура Башкирии.

По версии следствия, все началось в июле 2024 года, когда четверо детей играли на площадке рядом с домом мужчины на улице Касимовской в микрорайоне Шакша. Как только дождь заставил детей укрыться под козырьком подъезда, их громкий смех и разговоры стали раздражать соседа. Вместо того чтобы просто закрыть окно или попытаться понять детей, он взял пневматическую винтовку и выстрелил в их сторону. К сожалению, одна из девочек не избежала травмы: пуля попала ей в правое бедро.

— Впоследствии потерпевшая обратилась в травмпункт, где у нее извлекли пулю диаметром 4,5 мм., что повлекло причинение легкого вреда здоровью ребенка, — комментирует Следственный Комитет Республики Башкортостан.

Этот поступок мужчины был квалифицирован как хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью по мотивам неадекватной реакции на детский смех. Теперь дело передано в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения. Обвиняемому грозит наказание за его действия по статьям УК РФ о хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью с применением оружия.

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Как ранее сообщал Mkset, в Стерлитамаке в начале октября, хулиганивший мужчина забрался на крышу торгового центра и бросился на стражей порядка с ножом.

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