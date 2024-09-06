Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой

На протяжении многих лет он вел маргинальный образ жизни — безработный, полагающийся на пенсию матери, он не заботился о своих детях и даже не пытался участвовать в их воспитании. Жизненные трудности и ответственность обходили его стороной, а сумма долга только росла. Уклоняясь от исполнения своих обязанностей, он использовал разные уловки для сокрытия своего местонахождения. Однако судебные приставы все же смогли установить его координаты и задержать.