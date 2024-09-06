Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В жизни 36-летнего папаши из Ишимбая произошла настоящая трансформация. Этот мужчина, известный своим уклонением от родительских обязательств и долгом в 2 миллиона рублей на содержание несовершеннолетних детей, неожиданно принял решение изменить свой путь. Причиной этого поворотного момента стало десятидневное пребывание в камере для административно задержанных.
На протяжении многих лет он вел маргинальный образ жизни — безработный, полагающийся на пенсию матери, он не заботился о своих детях и даже не пытался участвовать в их воспитании. Жизненные трудности и ответственность обходили его стороной, а сумма долга только росла. Уклоняясь от исполнения своих обязанностей, он использовал разные уловки для сокрытия своего местонахождения. Однако судебные приставы все же смогли установить его координаты и задержать.
После десяти дней заключения мужчина пришел к судебному приставу-исполнителю и сам заявил о желании погасить свою задолженность. Возможно, именно время наедине с собой заставило его задуматься о последствиях своего поведения. Он нашел работу и теперь исправно перечисляет средства на содержание сына и дочери.