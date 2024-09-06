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Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой

Маргинал с долгом ₽2 млн исправился после 10 суток за решеткой

6 сентября 2024, 11:19
Фото: 1MI
После ареста мужчина решил взять на себя родительские обязательства, сообщает в пятницу, 6 сентября, пресс-служба ГУФССП России по Башкирии.

В жизни 36-летнего папаши из Ишимбая произошла настоящая трансформация. Этот мужчина, известный своим уклонением от родительских обязательств и долгом в 2 миллиона рублей на содержание несовершеннолетних детей, неожиданно принял решение изменить свой путь. Причиной этого поворотного момента стало десятидневное пребывание в камере для административно задержанных.

На протяжении многих лет он вел маргинальный образ жизни — безработный, полагающийся на пенсию матери, он не заботился о своих детях и даже не пытался участвовать в их воспитании. Жизненные трудности и ответственность обходили его стороной, а сумма долга только росла. Уклоняясь от исполнения своих обязанностей, он использовал разные уловки для сокрытия своего местонахождения. Однако судебные приставы все же смогли установить его координаты и задержать.

После десяти дней заключения мужчина пришел к судебному приставу-исполнителю и сам заявил о желании погасить свою задолженность. Возможно, именно время наедине с собой заставило его задуматься о последствиях своего поведения. Он нашел работу и теперь исправно перечисляет средства на содержание сына и дочери.

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