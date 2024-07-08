Мошенники украли у Башкирии ₽125 млн

Кража ₽125 млн у регионального Министерства земельных и имущественных отношений вскрылось во время прокурорской проверки. Оказалось, что участок земли в 62 га в районе деревни Ильмурзино перешел в частную собственность по поддельным документам.



Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2017 году огромный участок земли в живописном районе, на котором расположены база отдыха и водоём, передали в аренду женщине. Видимо, красоты Башкирии и доход от бизнеса так очаровали арендатора, что она решилась на мошенничество. Женщина заплатила знакомому ₽1,7 млн за фиктивные документы о собственности на участок. Мужчина в 2022–2023 годах изготовил весь пакет фиктивных документов. Естественно, деньги за «покупку» в бюджет региона никто не платил. На изготовителя подделок завели уголовное дело за мошенничество.