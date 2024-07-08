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Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Мошенники украли у Башкирии ₽125 млн

Мошенники украли у Башкирии ₽125 млн

8 июля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Женщина получила в аренду огромный участок земли с базой отдыха и водоёмом, но этого ей показалось мало и она захотела их навсегда, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Кража ₽125 млн у регионального Министерства земельных и имущественных отношений вскрылось во время прокурорской проверки. Оказалось, что участок земли в 62 га в районе деревни Ильмурзино перешел в частную собственность по поддельным документам.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в 2017 году огромный участок земли в живописном районе, на котором расположены база отдыха и водоём, передали в аренду женщине. Видимо, красоты Башкирии и доход от бизнеса так очаровали арендатора, что она решилась на мошенничество. Женщина заплатила знакомому ₽1,7 млн за фиктивные документы о собственности на участок. Мужчина в 2022–2023 годах изготовил весь пакет фиктивных документов. Естественно, деньги за «покупку» в бюджет региона никто не платил. На изготовителя подделок завели уголовное дело за мошенничество.

Кушнаренковский районный суд вынес ему приговор — три года условного срока с аналогичным испытательным сроков. Кроме того, женщина должна вернуть «собственность» в распоряжение региональных властей.

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