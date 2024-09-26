Педофил напал на школьницу в Башкирии

На заседании суда подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Однако, Благовещенский районный суд признал мужчину виновным по статье 135 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Суд установил: он должен оставаться на территории муниципального района Благовещенск и не может менять место жительства без согласия контролирующего органа.