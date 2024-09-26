Педофил напал на школьницу в Башкирии

Posted 26 сентября, 11:34
Published 26 сентября, 11:34
Modified 26 сентября, 12:07
Updated 26 сентября, 12:07
Как стало известно, 14 апреля 2024 года житель региона, находясь под воздействием алкоголя, принял решение удовлетворить свои половые потребности за счет несовершеннолетней, которая еще не достигла шестнадцати лет. Нападение случилось рядом с многоквартирным домом.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что мужчина полностью осознавал противоправность своих действий и тем не менее продолжил их осуществлять. Более того, он действовал по обоюдному согласию с девочкой.
На заседании суда подсудимый признал свою вину и выразил раскаяние за содеянное. Однако, Благовещенский районный суд признал мужчину виновным по статье 135 УК РФ и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев ограничения свободы. Суд установил: он должен оставаться на территории муниципального района Благовещенск и не может менять место жительства без согласия контролирующего органа.
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