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Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

После ДТП в Башкирии водитель уснул на двигателе машины

После ДТП в Башкирии водитель уснул на двигателе машины

2 сентября 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney
В деревне Кулушево произошел необычный инцидент — автомобиль слетел с дороги, а его водитель вместо решения проблемы уснул на двигателе, сообщают очевидцы в соцсетях.

Согласно информации очевидцев, водитель автомобиля оказался в непростой ситуации. Его автомобиль съехал с дороги и застрял у обочины. По внешнему виду машина осталась цела. Видимо на улице было холодно и мужчина выбрал весьма оригинальный способ согреться — он просто уснул на двигателе.

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— Я никогда не видел ничего подобного. Обычно люди стараются выбраться из машины или искать помощь, а этот просто лег спать прямо там, — рассказывает один из очевидцев происшествия.

Итог истории с «капотным» отдыхом водителя, пока неизвестен.

Фото: Соцсети
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