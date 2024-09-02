После ДТП в Башкирии водитель уснул на двигателе машины

Согласно информации очевидцев, водитель автомобиля оказался в непростой ситуации. Его автомобиль съехал с дороги и застрял у обочины. По внешнему виду машина осталась цела. Видимо на улице было холодно и мужчина выбрал весьма оригинальный способ согреться — он просто уснул на двигателе.