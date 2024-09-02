После ДТП в Башкирии водитель уснул на двигателе машины

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Согласно информации очевидцев, водитель автомобиля оказался в непростой ситуации. Его автомобиль съехал с дороги и застрял у обочины. По внешнему виду машина осталась цела. Видимо на улице было холодно и мужчина выбрал весьма оригинальный способ согреться — он просто уснул на двигателе.
— Я никогда не видел ничего подобного. Обычно люди стараются выбраться из машины или искать помощь, а этот просто лег спать прямо там, — рассказывает один из очевидцев происшествия.
Итог истории с «капотным» отдыхом водителя, пока неизвестен.