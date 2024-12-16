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Мотоцикл

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Декабрь
Байкер переломал ноги девушке в Уфе
16 декабря, 07:17
Октябрь
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Самые кровавые ДТП мотосезона-2024 в Башкирии
5 октября, 16:58
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Байкер погиб под КамАзом в Башкирии
1 октября, 12:45
Сентябрь
Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство
28 сентября, 14:50
С мотоцикла на операционный стол отправился байкер из Башкирии
15 сентября, 17:29
Август
Видео. В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие
23 августа, 12:28
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
20 августа, 11:15
Директор школы оказался крайним в ДТП
19 августа, 09:30
Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика
18 августа, 06:31
Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк
16 августа, 07:20
Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров
14 августа, 05:25
Малолетний байкер разбился в Уфе
13 августа, 06:09
Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами
9 августа, 18:20
Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор
6 августа, 08:00
Пьяный байкер без прав разбился в Уфе
Вечером в воскресенье, 4 августа, в 23:35 на улице Бакалинской произошла авария, которая могла бы закончиться гораздо хуже, сообщает Госавтоинспекция Уфы.
5 августа, 04:39
Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии
1 августа, 12:34
Июль
Дети-байкеры погибли в Башкирии
Двое подростков скончались в результате ДТП, их пассажиры — под наблюдением медиков, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
31 июля, 07:16
Фуры сыграли байкером в футбол в Башкирии
На краю гибели оказался мотоциклист из Башкортостана из-за внезапно выехавшего большегруза, сообщили Mkset в ГАИ региона.
26 июля, 07:35

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