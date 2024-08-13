Малолетний байкер разбился в Уфе

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
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Updated Сегодня, 06:11
Инцидент случился в посёлке Нагаево Октябрьского района Уфы. В понедельник, 12 августа, на перекреёстке улиц Пчеловодов — Уральской столкнулись Kia Rio и питбайк KAYO. Легковушка под управлением 37-летней женщины сбила двухколёсное транспортное средство при повороте.
Как выяснилось, за рулём мотоцикла сидел 12-летний подросток. ТС отвезли на штрафстоянку. Начато разбирательство.
Ранее в Башкирии 14-летний юноша на мотоцикле сбил пенсионерку. Малолетний байкер допустил наезд на пожилую женщину в селе Аскарово Абзелиловского района Башкортостана.