Малолетний байкер разбился в Уфе

Инцидент случился в посёлке Нагаево Октябрьского района Уфы. В понедельник, 12 августа, на перекреёстке улиц Пчеловодов — Уральской столкнулись Kia Rio и питбайк KAYO. Легковушка под управлением 37-летней женщины сбила двухколёсное транспортное средство при повороте.