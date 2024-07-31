Дети-байкеры погибли в Башкирии

Происшествие с участием несовершеннолетних подростков произошло в деревне Шабагиш Куюргазинского района Башкортостана во вторник, 30 июля. В результате столкновения мотоцикла и мопеда погибли оба водителя транспортных средств: подростки в возрасте 16 и 17 лет. Еще двое пострадавших в ДТП с различными травмами были доставлены в медицинское учреждения. Они также подростки.