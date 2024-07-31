Дети-байкеры погибли в Башкирии

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
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Происшествие с участием несовершеннолетних подростков произошло в деревне Шабагиш Куюргазинского района Башкортостана во вторник, 30 июля. В результате столкновения мотоцикла и мопеда погибли оба водителя транспортных средств: подростки в возрасте 16 и 17 лет. Еще двое пострадавших в ДТП с различными травмами были доставлены в медицинское учреждения. Они также подростки.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, в целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия прибыл прокурор Куюргазинского района Константин Алексеев. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки