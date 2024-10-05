Самые кровавые ДТП мотосезона-2024 в Башкирии

Немало ДТП были связаны с управлением мототранспортом несовершеннолетними. Так, в начале августа в Баймакском районе случилась трагическая авария, в которой погиб 16-летний подросток. Малолетний байкер сбил двух девушек, шедших по обочине, после чего опрокинулся и разбился насмерть. Водительских прав у ребёнка не было, сам мотоцикл ему подарила на день рождения мама.