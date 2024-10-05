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Posted 5 октября, 16:58

Published 5 октября, 16:58

Modified 5 октября, 17:00

Updated 5 октября, 17:00

Мотосезон-2024 в Башкирии унёс десятки жизней

Самые кровавые ДТП мотосезона-2024 в Башкирии

5 октября 2024, 16:58
Фото: Госавтоинспекция Республики Башкортостан

Мотосезон-2024 в Башкирии унёс десятки жизней

С концом бабьего лета и последних тёплых деньков в Башкортостане загоняют обратно в гаражи двухколёсный транспорт. Увы, несмотря на все штрафы и профилактические меры, ни один мотосезон пока не обходился без жертв на дорогах — Mkset собирает резонансные аварии с участием байков за 2024 год.

Немало ДТП были связаны с управлением мототранспортом несовершеннолетними. Так, в начале августа в Баймакском районе случилась трагическая авария, в которой погиб 16-летний подросток. Малолетний байкер сбил двух девушек, шедших по обочине, после чего опрокинулся и разбился насмерть. Водительских прав у ребёнка не было, сам мотоцикл ему подарила на день рождения мама.

Видео: ГАИ РБ.

Под Уфой в мае погиб 46-летний байкер — в мотоцикл на большой скорости въехала «Шнива». Прибывшие на место медики экстренно повезли мужчину в больницу, однако спасти его не удалось — мужчина погиб по пути к госпиталю.

Фото: ГАИ РБ

В Иглинском районе в начале июля 32-летнего байкера сбила попутная фура. Мотоциклист, как выяснилось, катался без прав, а за год до трагедии был пойман за рулём в нетрезвом виде.

Фото: ГАИ РБ

Пренебрежение техникой безопасности приводило к смертям и среди пассажиров мототранспорта — в Кугарчинском районе в конце июля скончался 27-летний мужчина, ехавший вместе с водителем на мотоцикле «Ирбис». Оба пострадавших ехали без мотошлемов, однако управлявший транспортом мужчина выжил.

Фото: ГАИ РБ

Ещё к одной смерти привело ДТП с двухколёсной «Хондой» и «Киа Рио». Водитель легковушки выезжал со второстепенной дороги и не уступил мотоциклу, в результате произошло столкновение транспортных средств. Водитель мотоцикла — 35-летний мужчина — погиб уже в больнице.

В конце мотосезона — 1 октября — в Туймазинском районе 26-летний мотоциклист врезался в «КамАЗ», когда грузовик совершал поворот. Молодой человек погиб на месте.

Фото: ГАИ РБ

Ещё одно трагическое ДТП случилось в июле в Кировском районе Уфы. Тогда 44-летний водитель мотоцикла «Ямаха» врезался в металлическое ограждение и опрокинулся. От травм он скончался ещё до приезда медиков и других оперативных служб.

Видео: ГАИ РБ.

Ранее Mkset сообщал о том, что бдительный гражданин в Башкирии «сдал» гаишникам пьяного байкера через бот ГАИ.

Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
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