Пьяный байкер без прав разбился в Уфе

Согласно информации от правоохранительных органов, 24-летний иностранный гражданин за рулем автомобиля «Хендай Солярис» неудачно выполнил поворот и столкнулся с мотоциклом «Сузуки», который двигался навстречу. После этого мотоцикл сбил еще одну машину — ГАЗ, также движущуюся по встречной полосе.