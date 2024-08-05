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Published Сегодня, 04:39

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Updated Сегодня, 04:41

Пьяный байкер без прав разбился в Уфе

Пьяный байкер без прав разбился в Уфе

5 августа 2024, 04:39
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Вчера, 4 августа, в 23:35 на улице Бакалинская произошла авария, которая могла бы закончиться гораздо хуже, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Согласно информации от правоохранительных органов, 24-летний иностранный гражданин за рулем автомобиля «Хендай Солярис» неудачно выполнил поворот и столкнулся с мотоциклом «Сузуки», который двигался навстречу. После этого мотоцикл сбил еще одну машину — ГАЗ, также движущуюся по встречной полосе.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Как известно, пострадал только пассажир мотоцикла — 23-летний молодой человек был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

Как выяснили правоохранительные органы, водителю мотоцикла не было разрешено управлять транспортным средством — он не имел соответствующих прав. Более того, он отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

На молодого человека составлены административные материалы по статьям 12.7 и 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Мототранспорт помещён на специализированную стоянку до дальнейшего разбирательства.

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