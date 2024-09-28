Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство

Posted 28 сентября, 14:50
Published 28 сентября, 14:50
Modified 28 сентября, 16:31
Updated 28 сентября, 16:31
Устроить «салки» с недобросовестным водителем экипажу правоохранителей пришлось в Чишминском районе. Стражи порядка заметили на дороге подозрительно «виляющий» автомобиль китайской марки и решили проверить его водителя, однако в ответ на взмах жезла шумахер лишь поддал газу.
Включив сирены и маячки, патруль начал преследование гонщика. Ни умелое «шашкование» ни вжатая в пол педаль газа нарушителю, впрочем, не помогли — полицейские взялись за пистолет и за предупредительным выстрелом последовали несколько пуль в колёса легковушки. Продолжить движение со спущенными шинами водителю не удалось — нетрезвый автолюбитель, тем не менее, до последнего отказывался сдаваться и отпирался, когда того пытались скрутить.
Как выяснилось, за рулём машины сидел 22-летний юноша. Вскоре после задержания от былой пылкости парня не осталось и следа — молодой человек не стал отказываться от освидетельствования, алкотестер показал содержание в крови недопустимой концентрации алкоголя. На нарушителя составили сразу десять протоколов, саму же машину у парня забрали и заботливо поместили под присмотр на штрафстоянку.
Ранее Mkset сообщал о том, что гаишник-пенсионер из Башкирии решил «тряхнуть стариной» и вышел патрулировать местные дороги — не имея никаких на то прав, «ветеран» ДПС остановил подростка и отнял его мотоцикл.
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