Башкирские полицейские расстреляли «китайца» за пьянство

Включив сирены и маячки, патруль начал преследование гонщика. Ни умелое «шашкование» ни вжатая в пол педаль газа нарушителю, впрочем, не помогли — полицейские взялись за пистолет и за предупредительным выстрелом последовали несколько пуль в колёса легковушки. Продолжить движение со спущенными шинами водителю не удалось — нетрезвый автолюбитель, тем не менее, до последнего отказывался сдаваться и отпирался, когда того пытались скрутить.