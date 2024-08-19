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Published Сегодня, 09:30

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Updated Сегодня, 09:32

Директор школы оказался крайним в ДТП в Башкирии

Директор школы оказался крайним в ДТП в Башкирии

19 августа 2024, 09:30
Фото: ГАИ РБ
Руководителю бюджетного учреждения вынесли наказание за аварию с участием школьного автобуса, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, ДТП случилось в июне 2024 года. В Зианчуринском районе под Исянгулово столкнулись школьный «ПАЗик» и мопед, которым управлял 15-летний юноша. Ученики, ехавшие в автобусе, не пострадали, однако несовершеннолетнему байкеру повезло меньше — его увезли на скорой.

В ходе проверки обстоятельств аварии всплыл тот факт, что водитель автобуса не проходил предрейсовый осмотр у медиков. Кроме того, техосмотру не подлежало и само транспортное средство.

Директора школы и водителя оштрафовали. Суммы при этом не уточняются. На мужчину, управлявшего автобусом, также завели уголовное дело.

Видео: ГАИ РБ
Автобус со школьниками попал в ДТП в Башкирии
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