Директор школы оказался крайним в ДТП в Башкирии

Напомним, ДТП случилось в июне 2024 года. В Зианчуринском районе под Исянгулово столкнулись школьный «ПАЗик» и мопед, которым управлял 15-летний юноша. Ученики, ехавшие в автобусе, не пострадали, однако несовершеннолетнему байкеру повезло меньше — его увезли на скорой.