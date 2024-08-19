Директор школы оказался крайним в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Напомним, ДТП случилось в июне 2024 года. В Зианчуринском районе под Исянгулово столкнулись школьный «ПАЗик» и мопед, которым управлял 15-летний юноша. Ученики, ехавшие в автобусе, не пострадали, однако несовершеннолетнему байкеру повезло меньше — его увезли на скорой.
В ходе проверки обстоятельств аварии всплыл тот факт, что водитель автобуса не проходил предрейсовый осмотр у медиков. Кроме того, техосмотру не подлежало и само транспортное средство.
Директора школы и водителя оштрафовали. Суммы при этом не уточняются. На мужчину, управлявшего автобусом, также завели уголовное дело.