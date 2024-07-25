Беспечный байкер погубил пассажира в Башкирии

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Трагический инцидент случился в ночь на четверг, 25 июля. Водитель «Ирбиса» — 29-летний салаватец — катался по селу Юмагузино с пассажиром, не имевшим средств защиты. В какой-то момент мужчина потерял управление двухколёсным транспортом и съехал с обочины в овраг.
Прибывшие на место медики срочно доставили обоих пострадавших в больницу. Несмотря на все усилия врачей, пассажир байка скончался в больнице, не приходя в сознание. Водителя удалось спасти — сейчас он находится под наблюдением врачей.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии, назначена судмедэкспертиза.