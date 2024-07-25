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Беспечный байкер погубил пассажира в Башкирии

Беспечный байкер погубил пассажира в Башкирии

25 июля 2024, 06:58
Фото: ГАИ РБ
В Кугарчинском районе республики мотоциклист без шлема вылетел в кювет, сообщили в ГАИ региона.

Трагический инцидент случился в ночь на четверг, 25 июля. Водитель «Ирбиса» — 29-летний салаватец — катался по селу Юмагузино с пассажиром, не имевшим средств защиты. В какой-то момент мужчина потерял управление двухколёсным транспортом и съехал с обочины в овраг.

Прибывшие на место медики срочно доставили обоих пострадавших в больницу. Несмотря на все усилия врачей, пассажир байка скончался в больнице, не приходя в сознание. Водителя удалось спасти — сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии, назначена судмедэкспертиза.

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