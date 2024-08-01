Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Бывшего руководителя двух бюджетных учреждений в Уфе обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, учреждение, которое на тот момент возглавлял обвиняемый, контролировало ход строительства открытого в 2024 году Восточного выезда. Так, в 2021 году его руководитель получил от компании, выступавшей в качестве подрядчика строительства, автомобиль. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, речь идет премиальном седане японского производства, который тот потребовал передать ему в безвозмездное пользование. В противном случае мужчина угрожал компании препятствованием приемки выполненных работ и их оплате. Обвиняемый получил автомобиль и пользовался им вплоть до июля 2023 года.
На автомобиле мужчина решил не останавливаться и потребовал от представителя юридического лица отправить себя в отпуск. В частности, он настаивал на том, чтобы ему оплатили билеты на авиарейс из Уфы в турецкий город Анталью по цене более ₽150 000.
Мужчина не признал вину в совершении преступлений. Отмечается, что на его имущество в обеспечительных целях был наложен арест на сумму около ₽12 млн. Речь идет как о движимом, так и недвижимом имуществе: земельных участках, нежилых зданиях и мотоцикле.