Вещи на ₽13 млн нашли у коррупционера из Башкирии

По версии следствия, учреждение, которое на тот момент возглавлял обвиняемый, контролировало ход строительства открытого в 2024 году Восточного выезда. Так, в 2021 году его руководитель получил от компании, выступавшей в качестве подрядчика строительства, автомобиль. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, речь идет премиальном седане японского производства, который тот потребовал передать ему в безвозмездное пользование. В противном случае мужчина угрожал компании препятствованием приемки выполненных работ и их оплате. Обвиняемый получил автомобиль и пользовался им вплоть до июля 2023 года.