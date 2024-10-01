Байкер погиб под КамАзом в Башкирии

Как стало известно, 1 октября, около часа дня, на 1315 км автодороги М5 «Урал», недалеко от села Константиновка, произошло столкновение между мотоциклом и грузовиком КамАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла не успел избежать столкновения с грузовиком, который выполнял поворот налево под управлением 67-летнего местного жителя.