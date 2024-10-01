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Posted 1 октября, 12:45

Published 1 октября, 12:45

Modified 1 октября, 17:06

Updated 1 октября, 17:06

Байкер погиб под КамАзом в Башкирии

Байкер погиб под КамАзом в Башкирии

1 октября 2024, 12:45
Фото: Госавтоинспекция РБ
Сюжет
Башкирия
Смертельная авария произошла в Туймазинском районе во вторник, 1 октября, , сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

Как стало известно, 1 октября, около часа дня, на 1315 км автодороги М5 «Урал», недалеко от села Константиновка, произошло столкновение между мотоциклом и грузовиком КамАЗ. По предварительным данным, 26-летний водитель мотоцикла не успел избежать столкновения с грузовиком, который выполнял поворот налево под управлением 67-летнего местного жителя.

Мотоциклист, не имея возможности избежать столкновения, получил серьезные травмы и, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, которые начали расследование обстоятельств ДТП.

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