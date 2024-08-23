В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Неизвестный «каскадёр» в Бирске свалился с верхушки городской ели. Молодой человек — возможно, не вполне трезвый — решил продемонстрировать свою ловкость перед компанией друзей, однако что-то пошло не так.
Любитель экстрима успешно забрался на самый верх дерева, но спуститься на землю стало проблематичным. Ожидаемо, мужчина упал прямо с высоты нескольких метров, однако ветви ели всё же немного смягчили падение.
Ранее в Башкирии пожилую женщину — любительницу мотоциклов оштрафовали за ролик, где она разъезжает по деревне без шлема.