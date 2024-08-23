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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие

В Башкирии отрепетировали Новый год — есть пострадавшие

23 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
Сомнительная «новогодняя» забава обернулась для жителя региона травмами.

Неизвестный «каскадёр» в Бирске свалился с верхушки городской ели. Молодой человек — возможно, не вполне трезвый — решил продемонстрировать свою ловкость перед компанией друзей, однако что-то пошло не так.

Любитель экстрима успешно забрался на самый верх дерева, но спуститься на землю стало проблематичным. Ожидаемо, мужчина упал прямо с высоты нескольких метров, однако ветви ели всё же немного смягчили падение.

Видео: соцсети
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Ранее в Башкирии пожилую женщину — любительницу мотоциклов оштрафовали за ролик, где она разъезжает по деревне без шлема.

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