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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии

Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии

20 августа 2024, 11:15
Фото: vk.com
Житель Башкирии ездил по городу на царской повозке

В башкортостанском Баймаке по-своему справляются с ростом цен на автомобильное топливо — местный умелец смастерил себе повозку и разъезжает на ней по городу.

Кадрами удивительного попутчика делятся в соцсетях водители. На записи можно увидеть, что любитель гужевого транспорта приспособил в качестве водительсокго места роскошное кресло.

— Чего только не бывает в Баймаке, — лаконично комментирует происходящее закадровый голос.
Видео: vk.com

Пользователи соцсетей в свою очередь также предполагают, что переход на подобный транспорт — отличный ответ на дорожающий бензин, к тому же, экологичный.

— Бензин дорожает, куда деваться! И экологично и экономично, — резюмирует Аделина А.

Другие комментаторы сравнили транспортное средство с автомобилями премиум-класса.

— Тесла с автопилотом!
— Эта лошадь подороже некоторых «тазиков» будет, — сравнил Евдоким А. повозку с отечественными авто.
— Мощность — одна лошадиная сила! — прокомментировал происходящее Данила Ч.
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