Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В башкортостанском Баймаке по-своему справляются с ростом цен на автомобильное топливо — местный умелец смастерил себе повозку и разъезжает на ней по городу.
Кадрами удивительного попутчика делятся в соцсетях водители. На записи можно увидеть, что любитель гужевого транспорта приспособил в качестве водительсокго места роскошное кресло.
— Чего только не бывает в Баймаке, — лаконично комментирует происходящее закадровый голос.
Пользователи соцсетей в свою очередь также предполагают, что переход на подобный транспорт — отличный ответ на дорожающий бензин, к тому же, экологичный.
— Бензин дорожает, куда деваться! И экологично и экономично, — резюмирует Аделина А.
Другие комментаторы сравнили транспортное средство с автомобилями премиум-класса.
— Тесла с автопилотом!
— Эта лошадь подороже некоторых «тазиков» будет, — сравнил Евдоким А. повозку с отечественными авто.
— Мощность — одна лошадиная сила! — прокомментировал происходящее Данила Ч.
Ранее в Башкирии после появления роликов в соцсетях оштрафовали пенсионерку, рассекавшую по селу на мотоцикле без шлема.