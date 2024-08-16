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Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк

Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк

16 августа 2024, 07:20
Фото: 1MI
Глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова сообщила о щедром поступке нового главы Николаевского сельсовета.

Игорь Гуляев, недавно избранный главой сельского поселения Николаевка, узнав о подготовке очередной поездки в зону специальной военной операции (СВО), сразу же предложил свою помощь.

— Мотоцикл отдам свой, ребятам там нужнее, — сказал Игорь Гуляев, добавив к подарку резину, масло и другие необходимые расходники.

Это не первый случай такой щедрости со стороны местных жителей. Мотоцикл Игоря станет вторым транспортным средством, которое отправится в СВО в этот раз; еще один мотоцикл был куплен для бойца с позывным «Еж».

Фото: Анна Карабанова

Отправка следующего гуманитарного конвоя запланирована на 21 августа.

— В данный момент идет активный сбор денежных средств и посылок для наших военнослужащих. Каждый вклад имеет значение, — сообщают в администрации Благовещенского района.
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