Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Игорь Гуляев, недавно избранный главой сельского поселения Николаевка, узнав о подготовке очередной поездки в зону специальной военной операции (СВО), сразу же предложил свою помощь.
— Мотоцикл отдам свой, ребятам там нужнее, — сказал Игорь Гуляев, добавив к подарку резину, масло и другие необходимые расходники.
Это не первый случай такой щедрости со стороны местных жителей. Мотоцикл Игоря станет вторым транспортным средством, которое отправится в СВО в этот раз; еще один мотоцикл был куплен для бойца с позывным «Еж».
Отправка следующего гуманитарного конвоя запланирована на 21 августа.
— В данный момент идет активный сбор денежных средств и посылок для наших военнослужащих. Каждый вклад имеет значение, — сообщают в администрации Благовещенского района.