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Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика

Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика

18 августа 2024, 06:31
Фото: ГАИ Башкирии
Байкерша с 50-летим стажем поддалась на уговоры своей публики и прокатилась без шлема, что не осталось без внимания особ длительных граждан и ГИБДД Башкирии.

69-летняя жительница деревни Геологоразведка Абзелиловского района Республики Башкортостан давно известна соцсетям, как бабуля-байкерша из Башкирии. Старушка уже 50 лет гоняет на своем железном коне, и это сделало ее любимицей соцсетей. Но хайповый контент вышел старушке из Башкирии боком: после выложенного в Сеть ролика к пожилой байкерше пожаловали сотрудники автоинспекции. Причина визита — наложение штрафа за нарушение Правил дорожного движения.

— Сотрудники ГАИ Башкирии пришли к нарушительнице с профилактическим визитом. Женщина рассказала, что и правда ездила на мотоцикле без шлема. Но протяженности небезопасного пути составила всего 100 метров. Прокатиться без шлема ее уговорили прохожие, чтобы снять ролик и выложить в Сеть. Так сотрудники ГАИ и зафиксировали нарушение ПДД. Ранее у женщины не было ни одного штрафа, хотя права категории «А» она получила еще 50 лет назад — в 1974 году, — рассказал руководитель ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.

Так или иначе, на пожилую байкершу оформили протокол за административное нарушение. Единственная санкция статьи за езду без шлема — штраф в ₽1 000. Интересно, что зафиксировать нарушение ГАИ помогли особо сознательные граждане, которые и отправили ролик с ездой без шлема в ведомство. Стоит заметить, что аналогичную схему действий в 2018 году проделал липецкий депутат. Тогда он отправил в Генеральную прокуратуру РФ ролик с открытия Крымского моста, где Президент России Владимир Путин ехал за рулем грузовика без ремня безопасности. Наложили ли на главу государства штраф — история умалчивает.

Видео: ГАИ Башкирии
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