Бабулю-байкера оштрафовали из-за ролика

69-летняя жительница деревни Геологоразведка Абзелиловского района Республики Башкортостан давно известна соцсетям, как бабуля-байкерша из Башкирии. Старушка уже 50 лет гоняет на своем железном коне, и это сделало ее любимицей соцсетей. Но хайповый контент вышел старушке из Башкирии боком: после выложенного в Сеть ролика к пожилой байкерше пожаловали сотрудники автоинспекции. Причина визита — наложение штрафа за нарушение Правил дорожного движения.



— Сотрудники ГАИ Башкирии пришли к нарушительнице с профилактическим визитом. Женщина рассказала, что и правда ездила на мотоцикле без шлема. Но протяженности небезопасного пути составила всего 100 метров. Прокатиться без шлема ее уговорили прохожие, чтобы снять ролик и выложить в Сеть. Так сотрудники ГАИ и зафиксировали нарушение ПДД. Ранее у женщины не было ни одного штрафа, хотя права категории «А» она получила еще 50 лет назад — в 1974 году, — рассказал руководитель ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.