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Posted 15 сентября, 17:29

Published 15 сентября, 17:29

Modified 15 сентября, 17:31

Updated 15 сентября, 17:31

Байкер из Башкирии отправился с мотоцикла на операционный стол

Байкер из Башкирии отправился с мотоцикла на операционный стол

15 сентября 2024, 17:29
Фото: Анна Карабанова / Telegram
Мотосезон к регионе вот-вот подходит к концу, однако аварий с участием двухколёсного транспорта меньше не становится.

Легковушка и мотоцикл столкнулись башкирском Благовещенске. Об этом сообщила глава местной администрации Анна Карабанова.

Со слов чиновницы, случилось всё в центре города. Кто именно спровоцировал ДТП — в публикации начальницы муниципалитета не указано. Так или иначе, в результате аварии молодой байкер получил тяжёлые травмы, теперь ему требуется операция.

— В причинах ДТП разбираются <…> Однозначно, что столкновение произошло по причине несоблюдения ПДД, — резюмировала Карабанова.
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Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП под Стерлитамаком, где водитель легковушки снёс сразу два мототранспортных средства. В результате трагического происшествия погиб 41-летний водитель скутера.

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