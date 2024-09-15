Байкер из Башкирии отправился с мотоцикла на операционный стол

Posted 15 сентября, 17:29
Published 15 сентября, 17:29
Modified 15 сентября, 17:31
Updated 15 сентября, 17:31
Легковушка и мотоцикл столкнулись башкирском Благовещенске. Об этом сообщила глава местной администрации Анна Карабанова.
Со слов чиновницы, случилось всё в центре города. Кто именно спровоцировал ДТП — в публикации начальницы муниципалитета не указано. Так или иначе, в результате аварии молодой байкер получил тяжёлые травмы, теперь ему требуется операция.
— В причинах ДТП разбираются <…> Однозначно, что столкновение произошло по причине несоблюдения ПДД, — резюмировала Карабанова.
Ранее Mkset сообщал о массовом ДТП под Стерлитамаком, где водитель легковушки снёс сразу два мототранспортных средства. В результате трагического происшествия погиб 41-летний водитель скутера.