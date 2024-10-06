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Posted 6 октября, 10:57

Published 6 октября, 10:57

Modified 6 октября, 10:59

Updated 6 октября, 10:59

Дети гоняли на мотоциклах по Уфе

Дети гоняли на мотоциклах по Уфе

6 октября 2024, 10:57
Фото: 1MI
Транспорт несовершеннолетних отправили на штраф-стоянку, родителям юных байкеров грозят солидные штрафы, сообщает ГАИ Уфы в воскресенье, 6 октября.
Видео: 1MI.

Уфимские автоинспекторы остановили на городских дорогах двух несовершеннолетних байкеров. На улице Пархоменко в Уфе был остановлен 14-летний подросток на мопеде Rubicon, а на Карла Маркса — 16-летний юноша на мотоцикле Motoland enduro. На детей составили протоколы за езду без водительских прав, их транспорт на эвакуаторе отправили на штрафные стоянки.

Забирать оттуда байки, как и платить солидные штрафы, придется родителям юных гонщиков. Помимо взыскания за езду без прав — это до ₽15 000, мамам и папам грозит административная ответственность за огрехи в воспитании своего шального потомства. Впрочем, в сравнении со штрафом за езду без прав, там взыскание чисто символическое — до ₽500.

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