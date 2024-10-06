Дети гоняли на мотоциклах по Уфе

Забирать оттуда байки, как и платить солидные штрафы, придется родителям юных гонщиков. Помимо взыскания за езду без прав — это до ₽15 000, мамам и папам грозит административная ответственность за огрехи в воспитании своего шального потомства. Впрочем, в сравнении со штрафом за езду без прав, там взыскание чисто символическое — до ₽500.