Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор

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В июле 2023 года на одной из улиц села Зирган произошла авария, унесшая жизнь водителя мотоблока и оставившая след в судьбе его маленьких пассажиров.
Как установил суд, водитель мотоцикла марки Honda ST 1100, не имея прав на управление транспортными средствами, превысил допустимую скорость и допустил столкновение с мотоблоком «Авангард», где находились четверо несовершеннолетних детей.
В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал своей вины. Судья, тем не менее, не оставил это без внимания и назначил наказание — 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Важным моментом также стало решение суда взыскать компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 миллиона рублей.
Однако прокуратура района посчитала это наказание недостаточно строгим и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Прокуратура уверена: подобные преступления требуют более жесткого подхода к наказанию для предотвращения повторения подобных трагедий.