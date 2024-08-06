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В Башкирии суд вынес приговор по делу о смертельной аварии

Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор

6 августа 2024, 08:00
Фото: 1MI

В Башкирии суд вынес приговор по делу о смертельной аварии

Суд в Мелеузовском районе поставил точку в деле о смертельном ДТП с участием мотоблока, в результате которого погибли один человек и пострадал ребенок, сообщает прокуратура РБ.

В июле 2023 года на одной из улиц села Зирган произошла авария, унесшая жизнь водителя мотоблока и оставившая след в судьбе его маленьких пассажиров.

Как установил суд, водитель мотоцикла марки Honda ST 1100, не имея прав на управление транспортными средствами, превысил допустимую скорость и допустил столкновение с мотоблоком «Авангард», где находились четверо несовершеннолетних детей.

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В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал своей вины. Судья, тем не менее, не оставил это без внимания и назначил наказание — 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Важным моментом также стало решение суда взыскать компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 миллиона рублей.

Однако прокуратура района посчитала это наказание недостаточно строгим и обжаловала приговор в апелляционном порядке. Прокуратура уверена: подобные преступления требуют более жесткого подхода к наказанию для предотвращения повторения подобных трагедий.

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