Виновнику смертельного ДТП ужесточили приговор

В ходе судебного разбирательства подсудимый не признал своей вины. Судья, тем не менее, не оставил это без внимания и назначил наказание — 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года и 8 месяцев. Важным моментом также стало решение суда взыскать компенсацию морального вреда на общую сумму 1,5 миллиона рублей.