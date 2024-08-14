Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
К профилактической работе с малолетними байкерами, нарушающими ПДД, в Уфе подключили членов мотоклубов. Муниципальные власти решили, что раз они сами не могут убедить несовершеннолетних думать о своей жизни и безопасности окружающих — больше авторитета в глазах подростков будут иметь опытные байкеры.
Напомним, в Уфе с началом мотосезона участились случаи аварий с участием детей на двухколёсном транспорте. Так, 13 августа в уфимском посёлке Нагаево сбили 12-летнего подростка на питбайке — мальчик в итоге попал в больницу. Куда трагичнее обернулось ДТП под Баймаком, в результате которого 16-летний парень на мопеде получил несовместимые с жизнью травмы.
— Выезжая вечерами, часто наблюдаем, как молодые ребята на питбайках выезжают на дороги — ездят по центральным улицам, нарушают ПДД. Это приводит к происшествиям, подвергает опасности других участников дорожного движения. ДТП на мотоциклах практически всегда оставляет человека инвалидом, родителям стоит поберечь жизнь и здоровье своих детей, — выразил свою обеспокоенность байкер Ураган, президент клуба «Стальные Медведи».
Как пояснила инспектор ГАИ Алина Наширванова, питбайки не предназначены для использования на дорогах общего пользования — они являются спортинвентарём. Кататься на них можно без регистрации и водительских прав на специальных площадках. Однако подростки часто предпочитают «скучным» мотодромам улицы города.
— Если водитель питбайка будет остановлен инспектором, его действия будут рассматриваться с точки зрения нарушения ПДД. За управление несовершеннолетним водителем по достижении возраста 16 лет он привлекается к административной ответственности, без внимания не останутся и родители, в отношении них также будет составлен протокол. Если подростку нет 16 лет, ему также не удастся избежать наказания, к ответственности привлекут родителей или законных представителей, а семью могут поставить на учёт, — разъяснила инспектор.
Ранее в Туймазах полицейские устроили погоню сразу за 19 малолетними байкерами. Всё происходящее попало на кадры очевидца.