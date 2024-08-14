Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров

К профилактической работе с малолетними байкерами, нарушающими ПДД, в Уфе подключили членов мотоклубов. Муниципальные власти решили, что раз они сами не могут убедить несовершеннолетних думать о своей жизни и безопасности окружающих — больше авторитета в глазах подростков будут иметь опытные байкеры.