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Published Сегодня, 05:25

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Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров

Уфимские чиновники надавили «авторитетами» на байкеров

14 августа 2024, 05:25
Фото: Изображение Midjourney
«Стрелка» властей города с последователями субкультурой поклонников мотоциклов не прошла безрезультатно, сообщил глава Октябрьского района Уфы Алексей Пальчинский.

К профилактической работе с малолетними байкерами, нарушающими ПДД, в Уфе подключили членов мотоклубов. Муниципальные власти решили, что раз они сами не могут убедить несовершеннолетних думать о своей жизни и безопасности окружающих — больше авторитета в глазах подростков будут иметь опытные байкеры.

Напомним, в Уфе с началом мотосезона участились случаи аварий с участием детей на двухколёсном транспорте. Так, 13 августа в уфимском посёлке Нагаево сбили 12-летнего подростка на питбайке — мальчик в итоге попал в больницу. Куда трагичнее обернулось ДТП под Баймаком, в результате которого 16-летний парень на мопеде получил несовместимые с жизнью травмы.

— Выезжая вечерами, часто наблюдаем, как молодые ребята на питбайках выезжают на дороги — ездят по центральным улицам, нарушают ПДД. Это приводит к происшествиям, подвергает опасности других участников дорожного движения. ДТП на мотоциклах практически всегда оставляет человека инвалидом, родителям стоит поберечь жизнь и здоровье своих детей, — выразил свою обеспокоенность байкер Ураган, президент клуба «Стальные Медведи».

Как пояснила инспектор ГАИ Алина Наширванова, питбайки не предназначены для использования на дорогах общего пользования — они являются спортинвентарём. Кататься на них можно без регистрации и водительских прав на специальных площадках. Однако подростки часто предпочитают «скучным» мотодромам улицы города.

— Если водитель питбайка будет остановлен инспектором, его действия будут рассматриваться с точки зрения нарушения ПДД. За управление несовершеннолетним водителем по достижении возраста 16 лет он привлекается к административной ответственности, без внимания не останутся и родители, в отношении них также будет составлен протокол. Если подростку нет 16 лет, ему также не удастся избежать наказания, к ответственности привлекут родителей или законных представителей, а семью могут поставить на учёт, — разъяснила инспектор.
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