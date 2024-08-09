Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами

Пальчинский отметил, что собираются «основатель закрывать» в вечернее время — администрация собирается купить для этого специальные ограждения. Судя по всему, любимого места байкеров в ближайшее время лишат. Чиновник также предупредил, что Госавтоинспекция собирается усилить контроль за соблюдением ПДД байкерами.