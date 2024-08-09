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Published Сегодня, 18:20

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Updated Сегодня, 18:22

Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами

Уфимский чиновник вышел на «стрелку» с байкерами

9 августа 2024, 18:20
Фото: Изображение Midjourney
Власти города решили разобраться с систематическими нарушениями общественного порядка раз и навсегда, сообщил глава Октябрьского района Уфы Алексей Пальчинский.

Руководитель муниципалитета на второй неделе августа провёл встречу с представителями местных мотоклубов и байкерских сообществ. Чиновник обсудил с любителями двухколёсного транспорта, как «воспитать молодёжь» и «приучить [поколение] к соблюдению правил».

Поводом же для разговора стали многочисленные жалобы горожан — байкеры облюбовали площадь Ленина, которая в 20:00 становится пешеходной. Никого не стесняясь, мотоциклисты разъезжают по запрещённой зоне и докучают остальным.

Пальчинский отметил, что собираются «основатель закрывать» в вечернее время — администрация собирается купить для этого специальные ограждения. Судя по всему, любимого места байкеров в ближайшее время лишат. Чиновник также предупредил, что Госавтоинспекция собирается усилить контроль за соблюдением ПДД байкерами.

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Ранее Mkset сообщал о том, что 8 августа в Башкирии произошло смертельное ДТП с 16-летним байкером. Подросток сбил двоих девушек и получил смертельные травмы.

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