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Молодежь

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Октябрь
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту
14 октября, 04:22
Про 2074 год задумались в Уфе
9 октября, 08:19
Куда сходить в Уфе по «Пушкинской карте»
1 октября, 16:48
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
25 сентября, 06:46
Вейперам перекрыли пар в Башкирии
18 сентября, 07:37
Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске
13 сентября, 15:01
Дети помочились на мемориал афганцам в Нефтекамске
10 сентября, 18:55
Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000
4 сентября, 12:57
Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить
3 сентября, 12:01
Цены на вейпы взлетели в Уфе
2 сентября, 10:44
Август
Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
29 августа, 11:55
Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу
18 августа, 10:05
Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии
14 августа, 11:05
Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000
13 августа, 17:54
Тюрьма стала гордостью Башкирии
В сердце Белебея, на пересечении историй и надежд, стоит тюремный замок — символ прошлого, который скоро обретет новую жизнь, сообщает институт развития городов Башкирии.
9 августа, 06:26
Июль
«Остановите Землю — я скачу»: в Башкирии странные развлечения
27 июля, 05:09
Верблюда угнали из цирка в Башкирии
Нефтекамская молодежь развлекалась с горбатым животным на городских улицах всю ночь и под утро вернула в вольер — директор узнал об «угоне» из интернета, пишут в соцсетях.
22 июля, 19:07
Молодая кровь «прокачает» туризм в Башкирии
11 июля, 07:39

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