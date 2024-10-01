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Posted 1 октября, 16:48

Published 1 октября, 16:48

Modified 1 октября, 17:32

Updated 1 октября, 17:32

Башкирия стала лауреатом премии «Пушкинская карта»

Куда сходить в Уфе по «Пушкинской карте»

1 октября 2024, 16:48
Фото: Максим Блинов. РИА Новости

Башкирия стала лауреатом премии «Пушкинская карта»

Сюжет
Башкирия
Глава Башкирии Радий Хабиров у себя в соцсетях похвастался высокой популярностью культурного досуга у молодёжи региона, соответствующую публикацию на личных ресурсах руководитель Республики опубликовал во вторник, 1 октября.

Оборот «Пушкинских карт» с начала 2024 года в Башкирии превысил ₽313,8 млн —это порядка 772 тысячи билетов на различные мероприятия и показы. Как указал Хабиров, по этому показателю Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает третье место в России. За это регион стал лауреатом премии «Пушкинская карта». Между тем Башкирская госфилармония также стала «лучшей региональной концертной площадкой».

Отметим, что с перечнем мероприятий, билеты на которые можно оплатить «Пушкинской картой» в Уфе, а также других городах и населённых пунктах, можно ознакомиться на портале «Культура».

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Ранее Mkset рассказывал о том, как в столице Башкирии будет проходить форум «Россия — спортивная держава» и какие мероприятия ждут жителей и гостей Уфы.

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