Куда сходить в Уфе по «Пушкинской карте»

Оборот «Пушкинских карт» с начала 2024 года в Башкирии превысил ₽313,8 млн —это порядка 772 тысячи билетов на различные мероприятия и показы. Как указал Хабиров, по этому показателю Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает третье место в России. За это регион стал лауреатом премии «Пушкинская карта». Между тем Башкирская госфилармония также стала «лучшей региональной концертной площадкой».