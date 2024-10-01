Куда сходить в Уфе по «Пушкинской карте»

Posted 1 октября, 16:48
Published 1 октября, 16:48
Modified 1 октября, 17:32
Updated 1 октября, 17:32
Оборот «Пушкинских карт» с начала 2024 года в Башкирии превысил ₽313,8 млн —это порядка 772 тысячи билетов на различные мероприятия и показы. Как указал Хабиров, по этому показателю Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе и занимает третье место в России. За это регион стал лауреатом премии «Пушкинская карта». Между тем Башкирская госфилармония также стала «лучшей региональной концертной площадкой».
Отметим, что с перечнем мероприятий, билеты на которые можно оплатить «Пушкинской картой» в Уфе, а также других городах и населённых пунктах, можно ознакомиться на портале «Культура».
Ранее Mkset рассказывал о том, как в столице Башкирии будет проходить форум «Россия — спортивная держава» и какие мероприятия ждут жителей и гостей Уфы.
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