Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000

Между тем, продажа билетов на концерт Enin`ы в Сети продолжается. Разброс цен просто феерический. Так, за ₽800 можно купить проход на танцпол. В ₽1000 оценили ранний проход в зал. Парам предлагают купить проход вместе за ₽1500. За ₽2000 покупатель вместе с шоу получит и совместное фото со звездой Ютуба. Всего за ₽2500 можно купить место за столом. Самый дорогой вариант визита на шоу — ₽10 000. Что даёт такой билет. Ответ организаторов: «Запуск в зал происходит вовремя саунд-чека, для Вас вход открывается в 16:00. Вы сможете посмотреть как артист настраивает звук, пообщаться с артистом, снять видео, сделать фотографию, быть на сцене во время выступления артиста!». К слову, именно таких билетов осталось меньше всего. В свободной продаже на момент публикации их всего четыре.