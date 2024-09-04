Билеты на концерт звезды Ютуба в Уфе стоят по ₽10000

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Ситуация вокруг предстоящего концерта рэп-исполнительницы Eninы, вызывает бурные споры и активные протесты. Пользователи социальных сетей направили обращения к местным властям с требованием отменить мероприятие, утверждая, что откровенные сценические костюмы и провокационное поведение артистки недопустимы для молодежной аудитории.
Концерт сквернословящей певицы запланирован на 27 сентября в «Доме печати» в Уфе. Исполнительница анонсировала свое шоу в Уфе еще в середине августа 2024 года. Тогда ее поклонники крайне удивились возрастному цензу мероприятия, установленному в 12+.
— Трек «кончил „12+??? — недоумевает Евгения.
— Кончил, я люблю и уважаю мужчин 12+?! Там же капец полный, — поддерживает ее Милена.
Позже организаторы изменили категорию шоу на 14+ и 16+, но между строк сообщили, что это лишь цензы агрегаторов по реализации билетов: дескать, никто в паспорт пристально смотреть не будет. Судя по содержанию творчества, такие шоу не для детей, считает редакция Mkset.
Между тем, продажа билетов на концерт Enin`ы в Сети продолжается. Разброс цен просто феерический. Так, за ₽800 можно купить проход на танцпол. В ₽1000 оценили ранний проход в зал. Парам предлагают купить проход вместе за ₽1500. За ₽2000 покупатель вместе с шоу получит и совместное фото со звездой Ютуба. Всего за ₽2500 можно купить место за столом. Самый дорогой вариант визита на шоу — ₽10 000. Что даёт такой билет. Ответ организаторов: «Запуск в зал происходит вовремя саунд-чека, для Вас вход открывается в 16:00. Вы сможете посмотреть как артист настраивает звук, пообщаться с артистом, снять видео, сделать фотографию, быть на сцене во время выступления артиста!». К слову, именно таких билетов осталось меньше всего. В свободной продаже на момент публикации их всего четыре.
В то время как продюсеры радуются растущему интересу к мероприятию, пользователи социальных сетей активно требуют его отмены.
Издание Mkset отправило запросы по поводу вероятности отмены концерта в Уфе в Минкульт и прокуратуру РБ. Ответ на них на момент публикации новости, не поступил.