Цены на вейпы взлетели в Уфе

Жидкости для вейпов с никотином и без него, а также нагревательный табак подорожали в несколько раз. Цены на жидкости с осени 2024 года теперь начинаются от ₽710 за 10 мл, а за 30 мл — ₽2 130. Раньше самые дешевые жидкости для вейпов можно было приобрести примерно за ₽150 за флакон на 10 мл.



Новые ценники на жидкости для вейпов установили уже и в Уфе. Например, флакон на 120 мл обойдется теперь в ₽8 520, отечественные «жижи» на 30 мл дешевле ₽2 130 уже просто не найти. Впрочем, сами продавцы ожидают снижения цен уже в течение сентября из-за падения спроса со стороны покупателей. Если раньше вейп помогал потребителям никотина колоссально сэкономить на сигаретах (флакон жидкости стоит примерно как пачка сигарет), то теперь так сохранить свой кошелек курильщик уже не сможет.