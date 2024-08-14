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Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии

Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии

14 августа 2024, 11:05
Фото: 1MI
Суд в Нефтекамске вынес горожанину приговор за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба государственного органа.

Преступление 54-летний нефтекамец совершил в апреле 2024 года. У горожанина завязалась перепалка с незнакомцем, в итоге страсти накалились до того, что мужчина схватил туристический топор и начал колотить им оппонента — подсудимый нанёс инструментом как минимум пять ударов.

Потерпевшего смогли спасти врачи, однако он и по сей день страдает от неврологических проблем. Зачинщику конфликта вменили покушение на убийство. Свою вину пылкий горожанин признал только частично — мужчина не отрицал причастность к произошедшему, но заявил, что вовсе не собирался лишать оппонента жизни.

Потерпевший потребовал компенсировать ему ₽3 млн за моральный ущерб. Ответчик же лишь частично согласился удовлетворить иск — заплатил ₽600 000, а также оплатил судебные расходы и материальной ущерб. О точной сумме в сообщении суда не говорится. Дело в итоге переквалифицировали из покушения на убийство в причинение тяжкого вреда здоровья.

Мужчине дали два года колонии общего режима и заставили выплатить потерпевшему ещё ₽100 000. В законную силу решение пока не вступило, стороны могут его обжаловать.

Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
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Ранее в Уфе 20-летний юноша попытался зарезать 18-летнего молодого человека за то, что тот целовался с его девушкой на выпускном вечере.

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