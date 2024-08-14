Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Преступление 54-летний нефтекамец совершил в апреле 2024 года. У горожанина завязалась перепалка с незнакомцем, в итоге страсти накалились до того, что мужчина схватил туристический топор и начал колотить им оппонента — подсудимый нанёс инструментом как минимум пять ударов.
Потерпевшего смогли спасти врачи, однако он и по сей день страдает от неврологических проблем. Зачинщику конфликта вменили покушение на убийство. Свою вину пылкий горожанин признал только частично — мужчина не отрицал причастность к произошедшему, но заявил, что вовсе не собирался лишать оппонента жизни.
Потерпевший потребовал компенсировать ему ₽3 млн за моральный ущерб. Ответчик же лишь частично согласился удовлетворить иск — заплатил ₽600 000, а также оплатил судебные расходы и материальной ущерб. О точной сумме в сообщении суда не говорится. Дело в итоге переквалифицировали из покушения на убийство в причинение тяжкого вреда здоровья.
Мужчине дали два года колонии общего режима и заставили выплатить потерпевшему ещё ₽100 000. В законную силу решение пока не вступило, стороны могут его обжаловать.
Ранее в Уфе 20-летний юноша попытался зарезать 18-летнего молодого человека за то, что тот целовался с его девушкой на выпускном вечере.