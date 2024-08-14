Пять ударов топором стоили ₽3,7 млн жителю Башкирии

Потерпевшего смогли спасти врачи, однако он и по сей день страдает от неврологических проблем. Зачинщику конфликта вменили покушение на убийство. Свою вину пылкий горожанин признал только частично — мужчина не отрицал причастность к произошедшему, но заявил, что вовсе не собирался лишать оппонента жизни.