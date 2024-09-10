Дети помочились на мемориал афганцам в Нефтекамске

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Как можно понять по записи, сделанной, судя по всему, подругой «героев» ролика, двое молодых людей справляют нужду на БТР-80. Объект установлен в городском парке Победы как мемориал военнослужащим, погибшим в горячих точках. Поступок юношей при этом со стороны сверстников вызывает лишь одобрительные возгласы.
Если верить открытым источникам, мемориал в парке установили в конце «нулевых». Появление памятника в парке приурочили к годовщине вывода советских войск из Афганистана. Инцидент с осквернением объекта местных жителей, впрочем, едва ли может удивить — скандалы по этому поводу были с самой установки боевой машины. Так, в 2011 году из-за выходок пьяной молодёжи его требовали перенести.
Ранее скандал из-за участившихся актов вандализма разгорелся в Альшеевском районе Башкортостана.