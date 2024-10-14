Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту

Важно подготовиться к собеседованию. Заранее продумать ответы на вопросы рекрутеров. Посещать все собеседования, на которые вас пригласят. Даже если они не принесут желаемого результата, вы будете более подготовлены к следующим. И самое главное быть уверенным в себе возраст — это трудовой и жизненный опыт, разнообразные навыки и умение выходить из самых сложных и нестандартных ситуаций. Таких знаний у молодых конкурентов просто нет.