Слишком стары для этой должности: как в Башкирии расцветает дискриминация по возрасту

Posted 14 октября, 04:22
Published 14 октября, 04:22
Modified 14 октября, 06:56
Updated 14 октября, 06:56
Эйджизм (англ. age — возраст) — дискриминация по возрасту. Предвзятое, пренебрежительное отношению к людям пожилого возраста.
С эйджизмом можно столкнуться практически в любой сфере жизни.
Реклама — герои 90% плакатов и видео роликов — молодые люди. Если же это пожилые люди, то их образ сильно утрирован и упрощен: бабушка закатывает банки с овощами, дедушка гуляет с внуками, молодой человек объясняет что-то пожилому (как выбрать правильный банк, воспользоваться современными технологиями и т. п.). Это формирует негативное представление о реальных возможностях пожилых людей.
Социальные сети — шутки, мемы, насмешливые высказывания.
Работа — разделение сотрудников на подходящих и неподходящих вне зависимости от их профессиональных компетенции, а лишь по возрасту существовать неофициально. Это практически не зависит от сферы деятельности организации.
Мнение работодателя о своем опыте работы с возрастным сотрудником.
— Сотрудничал с 60-ти летним работником. Высококвалифицированный специалист, с устоявшимися взглядами и не желанием, возможно, неумением меняться. Когда его отсутствие гибкости стало мешать — мы не смогли договориться, — рассказывает Дмитрий Черниченко владелец компании.
Сотрудница отдела по найму персонала крупной фирмы более развернуто пояснила о причинах нежелания работодателей брать возрастных сотрудников.
— Работодатели не хотят брать на работу людей предпенсионного возраста по разным причинам. Тут можно рассмотреть через известную теорию поколений. Компании под свои задачи набирают в команду молодых, амбициозных, технологичных, сильных сотрудников. Поколение Х (40-60 лет) имеет другие навыки и ценности. С возрастом снижается скорость обучения и часто люди 55-60 лет сложнее обучаются новым технологиям, чем молодежь. А иногда не готовы обучаться, считая, что уже все знают. У руководителей есть опасения (и часто обоснованные), что люди старшего возраста не смогут найти общий язык с молодыми сотрудниками и с трудом будут подчиняться более молодым руководителям. Также нужно учитывать особенности увольнения людей предпенсионного возраста. За необоснованное увольнение пред пенсионера должностное лицо работодателя могут привлечь к уголовной ответственности, — отметила Наталья Поклонская.
Трудовой кодекс Российской Федерации выделяет запрещение дискриминации в сфере труда в отдельную статью. Это норма регулируется статьей 3 ТК РФ.
Граждане предпенсионного и пенсионного возраста должны знать, что причину отказа в заключении трудового договора по Вашему требованию, в соответствии со ст. 64 Трудового кодекса РФ работодатель обязан сообщить в письменной форме. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, в том числе по возрасту, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.
Гарантии при вступлении в трудовые отношения закреплены в статье 64 ТК РФ. Необоснованный отказ в трудоустройстве возникает под предлогом «не тех, что подразумевает вакансия»:
— пола, расы, цвета кожи,
— национальной принадлежности, языка, происхождения,
— имущественного, семейного, социального и должностного положения,
— возраста,
— места жительства или отсутствия регистрации по месту жительства/пребывания,
— отношения к религии, убеждений,
— обстоятельств, которые не связаны с деловыми качествами соискателя.
Исследования сервиса НН.ru показали:
54% — компаний не желают брать на работу сотрудников старше 60-лет
46% — HR-специалистов отказывали кандидатам из-за неподходящего внешнего вида
Своими выводами при поиске работы поделилась жительница Уфы Лидия. По словам женщины, устроится на новую работу в возрасте за 50+.
— В 52 года столкнулась с поиском новой работы. Два высших образования. Прекрасно выгляжу для своих лет. Владею компьютером, знаю все офисные программы. 4 месяца ищу работу. Запросы у работодателей — 25-35 лет и при этом опыт работы не меньше 10 лет. Хотя зрелый человек намного надежнее — нет маленьких детей. Быт устоялся. Ничего не мешает стабильной работе. Многим нужно доработать до пенсии. Летунов среди таких людей не встретишь, — рассказала Лидия, соискатель вакансии для трудоустройства.
В Центрах занятости населения республики, можно обучиться новой востребованной профессии, повысить квалификацию и стать более привлекательным кандидатом на рынке труда. Для этого необходимо встать на учет биржи труда, а также зарегистрироваться на сайте «Работа России» — trudvsem.ru.
Освоить компьютерную грамоту, умение работать в мессенджерах, научиться создавать резюме в электронном виде. Дети, внуки, более продвинутые знакомые могут оказать в этом помощь. Это займет какое-то время, но зато шансы для успешного трудоустройства будут намного выше.
Освоить интернет-сервисы по поиску вакансий и разместить свое резюме на всех площадках:
НН.ru, Ufa.SuperJob.ru, Ufa.Rabota.ru, Avito.ru.
Рассказать всем знакомым, родственникам и друзьям, о том, что вы в поиске работы. Зачастую сарафанное радио работает быстрее и продуктивнее.
Важно подготовиться к собеседованию. Заранее продумать ответы на вопросы рекрутеров. Посещать все собеседования, на которые вас пригласят. Даже если они не принесут желаемого результата, вы будете более подготовлены к следующим. И самое главное быть уверенным в себе возраст — это трудовой и жизненный опыт, разнообразные навыки и умение выходить из самых сложных и нестандартных ситуаций. Таких знаний у молодых конкурентов просто нет.
Соискатели всех возрастов могут испытать дискриминацию.
— Молодые люди тоже сталкиваются со сложностями при трудоустройстве. Всем нужен стаж не менее 3-5 лет. Но работать с молодежью, важно и нужно. Среди моих сотрудников есть и опытные 60-67 лет, и в то же время ребята после университета. Это полезно для всех. Одни делятся профессиональным и жизненным опытом, другие же помогают разобраться в современных технологиях. При грамотном подходе руководства получается эффективный симбиоз разных поколений, — Александр Николаевич, главный инженер строительной компании.