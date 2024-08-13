mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000

Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000

13 августа 2024, 17:54
Фото: 1MI
Подающие надежды молодые умы не проявили интереса к получению образования в родном городе и выбрали для себя столичное будущее, следует из сообщения главы Ленинского района Уфы Олега Котова.

Глава Ленинского района Уфы Олег Котов через соцсети отрапортовал о том, что выпускники-стобалльники местной гимназии №39 поступили в вузы своей мечты. Чиновник сообщил о выборе жизненного пути и будущих местах обучения четверых вчерашних школьников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2024 году. Мы просмотрели архив публикаций госслужащего и выяснили интересную деталь.

Именно столько ребят — четверо — было приглашено этим летом к нему на прием для сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Туда успешные школьники пришли в сопровождении своих учителей-предметников, которым в Башкирии за «стобалльников» платят премии. В 2024 году — ₽50 000 за каждого успешно сдавшего ЕГЭ ученика. Таковых в регионе по итогам ЕГЭ-2024 оказалось 115 человек.

Вчерашние гимназисты решили продолжить обучение в вузах двух столиц — Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре 2024 года вчерашние уфимцы станут первокурсниками лечебного факультета в петербургском государственном медицинском университете имени Академика Павлова, отделения прикладной информатики в столичной «Бауманке», факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета и биологического факультета в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.

Выходит, что все молодые надежды покинули город и решили не получать образование в Уфе. Хотя, премии за 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии положены не только учителям, но и вчерашним школьникам, если они решат связать свою жизнь с родным регионом. Как минимум, на ближайшие 4-5 лет для получения высшего образования. В 2024 году премия для 100-балльников в Башкирии составляла ₽150 000.

Почему талантливая молодежь не видит перспектив в Уфе — остается риторическим вопросом.

Читайте также:
Уфа отказывается от звезд на День городаЧебуреки вне закона нашли в УфеВ Башкирии полицейские поиграли в «салки» с юными байкерами
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Образование#ЕГЭ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Санкт-Петербург#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Молодежь#Премии#Курская область#Гимназия №39#Профессиональное обучение#Медицинский университет имени Академика Павлова#Московский государственный технический университет имени Баумана#Московский государственный университет#Российский государственный педагогический университет имени Герцена
Подпишитесь
Апокалипсис августа напугал Башкирию
Сегодня, 06:42
Назван виновник взрыва в Стерлитамаке
Сегодня, 09:57
В Башкирии отменили День города из-за Украины
Сегодня, 07:13
Заявления Путина после Курска — главное
Вчера, 18:37
Кровь — любовь: выпускника порезали за поцелуй с одноклассницей в Уфе
Сегодня, 05:53
Северное сияние поймали в августе над Башкирией
Сегодня, 05:47