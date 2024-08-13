Уфа не нужна молодежи и за ₽150 000

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Глава Ленинского района Уфы Олег Котов через соцсети отрапортовал о том, что выпускники-стобалльники местной гимназии №39 поступили в вузы своей мечты. Чиновник сообщил о выборе жизненного пути и будущих местах обучения четверых вчерашних школьников, получивших 100 баллов на ЕГЭ в 2024 году. Мы просмотрели архив публикаций госслужащего и выяснили интересную деталь.
Именно столько ребят — четверо — было приглашено этим летом к нему на прием для сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Туда успешные школьники пришли в сопровождении своих учителей-предметников, которым в Башкирии за «стобалльников» платят премии. В 2024 году — ₽50 000 за каждого успешно сдавшего ЕГЭ ученика. Таковых в регионе по итогам ЕГЭ-2024 оказалось 115 человек.
Вчерашние гимназисты решили продолжить обучение в вузах двух столиц — Москве и Санкт-Петербурге. В сентябре 2024 года вчерашние уфимцы станут первокурсниками лечебного факультета в петербургском государственном медицинском университете имени Академика Павлова, отделения прикладной информатики в столичной «Бауманке», факультета фундаментальной медицины Московского государственного университета и биологического факультета в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена.
Выходит, что все молодые надежды покинули город и решили не получать образование в Уфе. Хотя, премии за 100 баллов на ЕГЭ в Башкирии положены не только учителям, но и вчерашним школьникам, если они решат связать свою жизнь с родным регионом. Как минимум, на ближайшие 4-5 лет для получения высшего образования. В 2024 году премия для 100-балльников в Башкирии составляла ₽150 000.
Почему талантливая молодежь не видит перспектив в Уфе — остается риторическим вопросом.