Теневые вейпы наводнили школы Уфы

Электронная сигарета, вейп, подик, электронка. Как ни называй, риск один — получить тяжелейшие последствия от ожогов до поражения легких и летального исхода. Полный запрет продаж и вейпов с начала 2023 года обсуждается в Государственной думе, но пока модную отраву свободно продают в магазинах и на маркетплейсах. И, самое страшное, что она попадает в руки детям. Хотя по закону продажа несовершеннолетним запрещена, а случаев отравления в РФ все больше — бизнес есть бизнес. Купить вейп в Уфе несложно даже ребенку. Для этого есть и полутеневые точки розничной продажи, где можно купить вейп или жидкость для вейпа. Кроме того, подростки используют многочисленные онлайн-барахолки продажи электронок. А там вообще схватить продавца за руку сложно.