Теневые вейпы наводнили школы Уфы

Posted 28 сентября, 04:36
Published 28 сентября, 04:36
Modified 28 сентября, 10:38
Updated 28 сентября, 10:38
Электронная сигарета, вейп, подик, электронка. Как ни называй, риск один — получить тяжелейшие последствия от ожогов до поражения легких и летального исхода. Полный запрет продаж и вейпов с начала 2023 года обсуждается в Государственной думе, но пока модную отраву свободно продают в магазинах и на маркетплейсах. И, самое страшное, что она попадает в руки детям. Хотя по закону продажа несовершеннолетним запрещена, а случаев отравления в РФ все больше — бизнес есть бизнес. Купить вейп в Уфе несложно даже ребенку. Для этого есть и полутеневые точки розничной продажи, где можно купить вейп или жидкость для вейпа. Кроме того, подростки используют многочисленные онлайн-барахолки продажи электронок. А там вообще схватить продавца за руку сложно.
Первый коммерчески успешный вейп вышел на китайский рынок в 2004 году. Электронная сигарета была создана китайским фармацевтом Хон Ликом, как безопасная альтернатива обычной. Изобретение пришло китайцу на ум после смерти его отца от рака легких.
С начала 2010-х годов стали продаваться многочисленные модели в розничных сетях и интернет-магазинах. Появились вейп шопы.
Миф о том, что электронная сигарета безопасней, чем обычная привел к тому, что использование вейпов выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась их продажа. Около 4 млн человек в нашей стране использует электронные сигареты.
На сегодняшний день, по данным Роспотребнадзора, основными потребителями электронной никотиносодержащей продукции являются подростки 13-17 лет.
Первые, кто сталкивается с проблемами употребления вейпов детьми — это учителя. Мы поговорили с педагогами одной из школ Уфы. Они сравнивают электронки с настоящей эпидемией, от которой нет защиты.
— За последние пять лет проблема курения среди детей и подростков выросла в разы. Из-за появления электронных сигарет и испарителей дети начинают курить раньше и больше. В школах остро стоит проблема курения детей. Некоторых особо заядлых ставят на внутришкольный учет, вызывают с родителями к директору на советы профилактики, однако, это, к сожалению, не мотивирует других, «не спалившихся», бросать эту пагубную привычку, — поделилась мнением педагог Рената.
— У нас это словно эпидемия, а поделать ничего не можем. Руководство школы предпочитает не замечать, что старшеклассники приносят в школу всё это и продают пацанам, которые учатся в 6-7 классах. Никакие беседы с ними не помогают. Везде им говорят, что они безопасные. Вот я не вижу в СМИ информации о вреде. Мы бьемся, ловим курильщиков, а толку. Этим глупым пацанам кто-то вбил в голову, что это безвредно, потому что ты вдыхаешь не дым, а пар, — сообщила Алина, учитель математики в 5-9 классах.
— Необходим шквал информации в СМИ о вредности курения электронных сигарет. Ведь все наслышаны, что обычные сигареты вредят. Мы говорим на уроках об этом, но дети нас не слышат. С пятого класса начинают баловаться. Запаха не имеет, значит — не вредно. И потом родители! Работа с их стороны проводится недостаточно. Был случай, когда родительница писала учителю: «Верните нашу электронную сигарету, я знаю, что моя дочь курит, но гаджет стоит денег», — сокрушается Лиана, педагог по воспитательной работе.
— Выходят «попарить» каждые 45 минут. 11 класс, здоровые лбы, да и девчонки с ними.Зависимость налицо. А при изъятии доступа возникает абстинентный синдром. Психуют. Требуют вернуть, — рассказала школьный психолог.
Одноразовые электронные сигареты активно продвигаются в социальных сетях, часто в качестве эффективной рекламы привлекают подростков-блогеров. Преподносят как: «Модно, круто и безопасно». Что-то вроде газировки и конфет. Яркий дизайн, сотни ароматов. Выбор на любой вкус, цвет и кошелек.
— аккумулятор — чаще всего литий-ионий
— сопло для активации испарителя
— чип управления с индикацией
— материал пропитанный действующим веществом.
Первая опасность — это взрыв аккумулятора. Последствиями могут быть более чем серьезные. Это осколочные ранения губ, носа, грудной клетки и кистей. А в последствии — множество пластических операций и уродство.
Вторая опасность — это содержание курительной смеси. Кроме никотина в «жиже» есть препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств, глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы, загустители. Попадая в организм путем вдыхания ароматного пара, они наносят серьезный вред. Внутрисосудистое воспаление, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания. Всё это приводит к стойкой деформации дыхательных путей, повреждение легочной ткани, раку легких. Также острое легочное заболевание, похожей по симптоматике на COVID.
В 2023 году в Государственной Думе профильными комитетами была создана рабочая группа, которая, основываясь на экспертных оценках предлагала полный запрет продажи вейпов. Роспотребнадзор поддержал эту инициативу.
18 сентября 2024 года депутаты Курултая Башкирии внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях и запретили парить в общественных местах. Законодатели приравняли это к курению сигарет и ввели штрафы от ₽500, а за повторное нарушение, ₽1 000.
Председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Салават Харасов отметил, что проблема есть, и работа с ее решением движется.
— У всех нас есть несовершеннолетние дети, внуки, юноши, девушки. И то, что сейчас происходит, действительно, беда. Законодательства для защиты детей достаточно. Но всегда найдутся лазейки, и чем больше запретов, тем больше способов обойти их. Эта ситуация отражает большой комплекс проблем, и решать их нужно комплексно. В первую очередь, пропаганда здорового образа жизни. Важен личный пример лидеров общественного мнения среди подростков. Чтобы донести идею, что курить не престижно, вредно и есть другие более достойные способы стать крутым. Второе — СМИ, государственные органы, родители, педагоги все без исключения должны вести одну политику и активно писать, говорить о вреде электронных сигарет. Ведь это угроза здоровью нации, будущему нашей страны. Третье — нужно занять нашу молодежь. Спорт, развитие, возможность подработки и доступного здорового времяпровождения.
По словам компетентного сотрудника правоохранительных органов в Башкирии, который поделился своим мнением с Mkset анонимно, проблема электронных сигарет словно «повисла» вне законодательной базы. Ею, вроде, и занимаются, признают. Но продавцы как продавали, так и продают вейпы — Роспотребнадзор ими совсем не занимается.
— Несовершеннолетних школьников за продажу вейпов не осудишь. За курение в школе грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Их старших «друзей», которые создают каналы распространения, даже если поймаешь, то, максимум, им грозит штраф от 40000 до 60000 рублей. Но заниматься этим никто не будет, так как это не основной профиль правоохранителей. Это задача Роспотребнадзора, но в этом направлении «на земле» они пока практически бездействуют, — отметил собеседник.
Пока готовилась статья удалось пообщаться с молодой семьей. Они живут и работают в Уфе. Когда старшему сыну исполнилось 13 лет, родители стали замечать, что он стал каким-то скрытным, вечно что-то прячет. В какой-то момент, мама нашла в школьном рюкзаке мальчишки электронную сигарету. После разбирательств и выяснения отношений стало понятно, что в его классе — если ты не куришь «Ашку», так они их называют, то ты не крутой, уважать тебя не будут.
— Мы пытались с ним разговаривать, ездили даже к семейному психологу, но все оказалось бесполезно. У них сформировалась своего рода субкультура. В наше время курили сигареты, а их время парят и что самое обидное, ребенок никак не хочет понять, что это даже опаснее сигарет, он заявляет, что никотина в «Ашках», практически нет, — делится переживаниями молодая мама Карина.
В дальнейшем мама парня узнала от родителей других учеников, что он стал своего рода дилером. Некий знакомый из Черниковки держит с ним связь при помощи телеграмма, там, же в соцсети представлен магазин. Подростки у него заказывают электронку, тот «товарищ» с Черниковки привозит, а непосредственно продажами занимается ее сын. Он получает свой процент.
— Сказать, что это ужасно, ничего не сказать. Он уже достаточно большой, ему 15. Меня он не слушает. Апеллирует тем, что зарабатывает собственные деньги и что в этом нет ничего противозаконного. Что мне делать, куда мне идти? Я не знаю. А вдруг он в дальнейшем станет торговать наркотиками? — рассказывает девушка.
На данный момент ясно одно, что продажи вейпов приносят сверхприбыли продавцам и изготовителям, а главными потребителями этого стали дети, но защитить их в полной мере взрослые не в силах.
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