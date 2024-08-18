Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу

По данным анонимных ресурсов, потасовка со стрельбой произошла во дворах домов по улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово в Уфе утром в воскресенье, 18 августа. Часть конфликта с перестрелкой попала на записи камер очевидцев. Их них ясно, что участниками потасовки были молодые люди. Один из парней был вооружен. Он выстрелил в машину оппонентов.