Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
По данным анонимных ресурсов, потасовка со стрельбой произошла во дворах домов по улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово в Уфе утром в воскресенье, 18 августа. Часть конфликта с перестрелкой попала на записи камер очевидцев. Их них ясно, что участниками потасовки были молодые люди. Один из парней был вооружен. Он выстрелил в машину оппонентов.
Сейчас всех участников конфликта ищет полиция. Оперативникам, кроме того, придется установить кто и из чего стрелял и есть ли в результате потасовки пострадавшие.
Напомним, ранее уфимец возомнил себя героем игры GTA.