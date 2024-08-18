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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу

Перестрелка в Уфе: что известно к этому часу

18 августа 2024, 10:05
Пацанские разборки разбудили город утром в воскресенье, 18 августа, сообщают Telegram-каналы.

По данным анонимных ресурсов, потасовка со стрельбой произошла во дворах домов по улице Гагарина в микрорайоне Сипайлово в Уфе утром в воскресенье, 18 августа. Часть конфликта с перестрелкой попала на записи камер очевидцев. Их них ясно, что участниками потасовки были молодые люди. Один из парней был вооружен. Он выстрелил в машину оппонентов.

Сейчас всех участников конфликта ищет полиция. Оперативникам, кроме того, придется установить кто и из чего стрелял и есть ли в результате потасовки пострадавшие.

Напомним, ранее уфимец возомнил себя героем игры GTA.

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