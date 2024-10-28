Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства

Posted 28 октября, 17:36
Published 28 октября, 17:36
Modified 28 октября, 17:55
Updated 28 октября, 17:55
На встрече в Центре управления регионом (ЦУР) Хабиров обратил внимание на серьезные трудности, связанные с закрытием Шакшинского моста.
— Мы получаем много обращений по этому поводу. Что там происходит? Это решаемо? Необходимо провести переговоры с РЖД, — отметил Радий Хабиров.
И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова пояснила, что мост закрыт с 23 октября по 24 ноября для проведения необходимых работ. Как стало известно, люди в основном обращаются по поводу большого перерыва между электричками.
— Мы активно ведем переговоры с РЖД и уже отправили очередное письмо, — добавила Любовь Минакова.
На это заявление Радий Хабиров подчеркнул, что эффективнее будет не писать письма, а просто позвонить.
Кроме того, на совещании были озвучены тревожные новости из сферы ЖКХ. Ирина Голованова, и. о. министра ЖКХ РБ, сообщила о трех случаях аварийного отключения коммунальных ресурсов за одну неделю. Так, в селе Субханкулово Туймазинского района жители остались без холодного и горячего водоснабжения на более чем 17 часов из-за повреждения трансформатора. Отключение затронуло 168 многоквартирных домов и почти 5500 человек.
В Уфе также произошли отключения холодной воды: на улице Деревенская переправа — на 11 часов, а на улице Батырская — на 9 часов. В общей сложности за неделю в Уфе было зафиксировано 40 технических инцидентов, все они были устранены в установленные сроки.
Не обошлось и без обсуждения ситуации с коронавирусом. И. о. министра здравоохранения Роберт Иштуков сообщил, что за последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 73 человек. На момент совещания в стационарах находятся 54 пациента, а амбулаторно лечатся 1004 жителя региона. Коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 23,6%.
На встрече в Центре управления регионом (ЦУР) Хабиров акцентировал внимание на необходимости расширения образовательных возможностей для молодежи.
— В 2025 году нам нужно добавить еще 2-3 тысячи мест в колледжах и ссузах. Мы обучим людей, и эффект для экономики перекроет любые затраты в 100 раз. Иначе мы рискуем столкнуться с нехваткой рабочей силы, — отметил Радий Хабиров.
Глава Республики Башкортостан подчеркнул, что текущая экономическая ситуация требует новых специалистов, особенно в условиях военного времени.
И. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин добавил, что с учетом потребностей крупных предприятий, особенно в машиностроительной отрасли, в 2024 году контрольные цифры приема будут увеличены на 175 мест. Также колледжи расширят набор на 500 мест по специальностям машиностроения на платной основе.
На повестке дня также оказалась зимняя подготовка для приема путешественников. И. о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко сообщила, что в Республике Башкортостан откроются 14 горнолыжных центров с 60 трассами различной сложности. Все центры прошли техническое обслуживание, а в трех из них будут запущены новые трассы, что привлечет любителей зимних видов спорта.
Не остались без внимания и участники специальной военной операции (СВО). И. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала о поддержке этой категории граждан в поиске работы.
— Обратилось 1384 человека, из них 257 участников спецоперации. Мы трудоустроили 675 человек, среди которых 121 — участник СВО, — отметила она.
Популярные профессии среди соискателей включают охранников и водителей.