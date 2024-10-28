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Posted 28 октября, 17:36

Published 28 октября, 17:36

Modified 28 октября, 17:55

Updated 28 октября, 17:55

Хабиров разбирается с уфимскими электричками

Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства

28 октября 2024, 17:36
Фото: 1MI

Хабиров разбирается с уфимскими электричками

На оперативном совещании правительства Башкортостана, прошедшем 28 октября, Глава Республики Радий Хабиров поднял актуальные вопросы, касающиеся обстановки в регионе — Mkset озвучивает главные темы обсуждения.

Загруженные электрички: что с Шакшинским мостом?

На встрече в Центре управления регионом (ЦУР) Хабиров обратил внимание на серьезные трудности, связанные с закрытием Шакшинского моста.

— Мы получаем много обращений по этому поводу. Что там происходит? Это решаемо? Необходимо провести переговоры с РЖД, — отметил Радий Хабиров.

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова пояснила, что мост закрыт с 23 октября по 24 ноября для проведения необходимых работ. Как стало известно, люди в основном обращаются по поводу большого перерыва между электричками.

— Мы активно ведем переговоры с РЖД и уже отправили очередное письмо, — добавила Любовь Минакова.

На это заявление Радий Хабиров подчеркнул, что эффективнее будет не писать письма, а просто позвонить.

Коммунальные аварии

Кроме того, на совещании были озвучены тревожные новости из сферы ЖКХ. Ирина Голованова, и. о. министра ЖКХ РБ, сообщила о трех случаях аварийного отключения коммунальных ресурсов за одну неделю. Так, в селе Субханкулово Туймазинского района жители остались без холодного и горячего водоснабжения на более чем 17 часов из-за повреждения трансформатора. Отключение затронуло 168 многоквартирных домов и почти 5500 человек.

В Уфе также произошли отключения холодной воды: на улице Деревенская переправа — на 11 часов, а на улице Батырская — на 9 часов. В общей сложности за неделю в Уфе было зафиксировано 40 технических инцидентов, все они были устранены в установленные сроки.

Коронавирус: ситуация в регионе

Не обошлось и без обсуждения ситуации с коронавирусом. И. о. министра здравоохранения Роберт Иштуков сообщил, что за последние сутки диагноз COVID-19 был подтвержден у 73 человек. На момент совещания в стационарах находятся 54 пациента, а амбулаторно лечатся 1004 жителя региона. Коечный фонд в ковид-госпиталях свободен на 23,6%.

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Увеличение бюджетных мест в колледжах

На встрече в Центре управления регионом (ЦУР) Хабиров акцентировал внимание на необходимости расширения образовательных возможностей для молодежи.

— В 2025 году нам нужно добавить еще 2-3 тысячи мест в колледжах и ссузах. Мы обучим людей, и эффект для экономики перекроет любые затраты в 100 раз. Иначе мы рискуем столкнуться с нехваткой рабочей силы, — отметил Радий Хабиров.

Глава Республики Башкортостан подчеркнул, что текущая экономическая ситуация требует новых специалистов, особенно в условиях военного времени.

И. о. министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин добавил, что с учетом потребностей крупных предприятий, особенно в машиностроительной отрасли, в 2024 году контрольные цифры приема будут увеличены на 175 мест. Также колледжи расширят набор на 500 мест по специальностям машиностроения на платной основе.

Зимний отдых: новые горнолыжные трассы

На повестке дня также оказалась зимняя подготовка для приема путешественников. И. о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко сообщила, что в Республике Башкортостан откроются 14 горнолыжных центров с 60 трассами различной сложности. Все центры прошли техническое обслуживание, а в трех из них будут запущены новые трассы, что привлечет любителей зимних видов спорта.

Поддержка участников СВО

Не остались без внимания и участники специальной военной операции (СВО). И. о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова рассказала о поддержке этой категории граждан в поиске работы.

— Обратилось 1384 человека, из них 257 участников спецоперации. Мы трудоустроили 675 человек, среди которых 121 — участник СВО, — отметила она.

Популярные профессии среди соискателей включают охранников и водителей.

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