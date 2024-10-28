Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства

Кроме того, на совещании были озвучены тревожные новости из сферы ЖКХ. Ирина Голованова, и. о. министра ЖКХ РБ, сообщила о трех случаях аварийного отключения коммунальных ресурсов за одну неделю. Так, в селе Субханкулово Туймазинского района жители остались без холодного и горячего водоснабжения на более чем 17 часов из-за повреждения трансформатора. Отключение затронуло 168 многоквартирных домов и почти 5500 человек.