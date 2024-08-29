Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Инспекторы Полка ДПС заметили подозрительный автомобиль по улице Лазурная 2А и решили его остановить. Каково же было их удивление, когда за рулем они увидели молодого человека с явно недостаточным опытом вождения. Проверка документов показала, что юный водитель не имеет права управлять транспортным средством — административное правонарушение налицо.
По словам сотрудников полиции, подобные случаи не редкость, особенно среди молодежи. К месту задержания так же была вызвана мать несовершеннолетнего нарушителя.
Кроме того, дело не ограничилось простым штрафом: административные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. А автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.