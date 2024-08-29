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Published Сегодня, 11:55

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Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ

Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ

29 августа 2024, 11:55
Фото: Госавтоинспекция Уфы
В ночь на 29 августа, в Калининском районе Уфы, за рулем автомобиля ВАЗ-21099 оказался 16-летний студент, сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Инспекторы Полка ДПС заметили подозрительный автомобиль по улице Лазурная 2А и решили его остановить. Каково же было их удивление, когда за рулем они увидели молодого человека с явно недостаточным опытом вождения. Проверка документов показала, что юный водитель не имеет права управлять транспортным средством — административное правонарушение налицо.

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По словам сотрудников полиции, подобные случаи не редкость, особенно среди молодежи. К месту задержания так же была вызвана мать несовершеннолетнего нарушителя.

Кроме того, дело не ограничилось простым штрафом: административные материалы были направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. А автомобиль нарушителя был помещен на специализированную стоянку.

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