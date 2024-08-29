Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ

Инспекторы Полка ДПС заметили подозрительный автомобиль по улице Лазурная 2А и решили его остановить. Каково же было их удивление, когда за рулем они увидели молодого человека с явно недостаточным опытом вождения. Проверка документов показала, что юный водитель не имеет права управлять транспортным средством — административное правонарушение налицо.