Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Ситуация вокруг предстоящего концерта Eninы (18+), популярной блогерши и рэп-исполнительницы, вызвала волну обсуждений и споров в Уфе. Пользователи социальных сетей направили обращение к администрации города с просьбой отменить мероприятие, утверждая, что откровенные сценические костюмы и провокационное поведение артистки недопустимы для молодежной аудитории.
В своем обращении они подчеркивают, что тексты песен Eninы содержат негативные высказывания в адрес мужчин и положительное отношение к ЛГБТ-сообществу*.
— Проводить концерт подобного рода недопустимо, так как это негативно влияет на умы молодого поколения, — говорится в письме.
Пользователи призывают власти принять все необходимые меры для предотвращения проведения данного концерта. Комментаторы активно поддерживают эту инициативу.
— Нам и нашей молодежи не нужна пошлятина. Нужно нормальное воспитание! Прошу прокуратуру и администрацию города разобраться с этой ситуацией, — добавляют пользователи соцсетей.
По данным открытых источников, Аня Енина, 2002 года рождения, стала известна благодаря своим феминистским роликам и расследованиям о насилии над женщинами со стороны известных личностей шоу-бизнеса. Она также ведет YouTube-шоу «Грязь», где обсуждает острые социальные темы.
На момент публикации ответ от администрации города по поводу отмены концерта еще не поступил.
* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.