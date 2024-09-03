Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить

Ситуация вокруг предстоящего концерта Eninы (18+), популярной блогерши и рэп-исполнительницы, вызвала волну обсуждений и споров в Уфе. Пользователи социальных сетей направили обращение к администрации города с просьбой отменить мероприятие, утверждая, что откровенные сценические костюмы и провокационное поведение артистки недопустимы для молодежной аудитории.