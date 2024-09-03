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Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить

Концерт бесстыдницы в Уфе требуют отменить

3 сентября 2024, 12:01
Фото: Vk/Енина Аня
Пользователи соцсетей выступили с требованием отменить концерт рэп-исполнительницы Eninы, запланированный на 27 сентября.

Ситуация вокруг предстоящего концерта Eninы (18+), популярной блогерши и рэп-исполнительницы, вызвала волну обсуждений и споров в Уфе. Пользователи социальных сетей направили обращение к администрации города с просьбой отменить мероприятие, утверждая, что откровенные сценические костюмы и провокационное поведение артистки недопустимы для молодежной аудитории.

В своем обращении они подчеркивают, что тексты песен Eninы содержат негативные высказывания в адрес мужчин и положительное отношение к ЛГБТ-сообществу*.

— Проводить концерт подобного рода недопустимо, так как это негативно влияет на умы молодого поколения, — говорится в письме.
Фото: Скриншот Яндекс.Музыка

Пользователи призывают власти принять все необходимые меры для предотвращения проведения данного концерта. Комментаторы активно поддерживают эту инициативу.

— Нам и нашей молодежи не нужна пошлятина. Нужно нормальное воспитание! Прошу прокуратуру и администрацию города разобраться с этой ситуацией, — добавляют пользователи соцсетей.

По данным открытых источников, Аня Енина, 2002 года рождения, стала известна благодаря своим феминистским роликам и расследованиям о насилии над женщинами со стороны известных личностей шоу-бизнеса. Она также ведет YouTube-шоу «Грязь», где обсуждает острые социальные темы.

На момент публикации ответ от администрации города по поводу отмены концерта еще не поступил.

* — ЛГБТ сообщество признано запрещенным на территории России.

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