Уфимцы отказались от Нового года

По статистике, чаще желание подрабатывать на праздниках высказывали молодые люди от 18 до 24 лет — среди них планируют трудиться в упомянутый период 35% респондентов. По мере увеличения возрастной группы опрошенных число желающих работать перед или во время новогодних праздников снижается.