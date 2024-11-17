mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 ноября, 04:25

Published 17 ноября, 04:25

Modified 17 ноября, 13:49

Updated 17 ноября, 13:49

Опрос: уфимцы не хотят отдыхать в Новый год

Уфимцы отказались от Нового года

17 ноября 2024, 04:25
Фото: 1MI.

Опрос: уфимцы не хотят отдыхать в Новый год

Почти четверть жителей башкирской столицы планирует трудиться в новогодние праздники из-да денег и нехватки кадров — результатами опроса аналитики «Авито Работы» поделились с Mkset в воскресенье, 17 ноября.

Особый интерес для горожан в декабре–январе стали представлять предложения о подработке. Потрудиться с гибким форматом занятости собираются перед праздниками или непосредственно во время них около 23% уфимцев.

Между тем 29% горожан полностью исключают такую возможность. Ещё 37% респондентов из Уфы оставили вопрос в подвешенном состоянии — опрошенные готовы работать, «если найдут подходящее предложение».

По статистике, чаще желание подрабатывать на праздниках высказывали молодые люди от 18 до 24 лет — среди них планируют трудиться в упомянутый период 35% респондентов. По мере увеличения возрастной группы опрошенных число желающих работать перед или во время новогодних праздников снижается.

Чаще всего в качестве причины работать в этот период уфимцы называют стремление дополнительно заработать для покупки подарков или накопить побольше средств на личные цели (44% и 43% соответственно). Немалое число респондентов также считают такой вид деятельности «проведением свободного времени с пользой» (35%).

Уфимцы гробят здоровье из-за денег
Узнать подробнее

Ранее, как сообщал Mkse, среди уфимцев проводился опрос о том, продолжают ли они ходить на работу при заболеваниях.

Читайте также:
Как получить новогодний подарок бесплатно в БашкирииВсей Башкирии придется пройти это испытаниеУфимцам не нужны новогодние корпоративы
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Опрос#Подарки#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Работа#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Молодежь#Труд#Дополнительный заработок#Подработка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика