Уфимцы отказались от Нового года

Posted 17 ноября, 04:25
Published 17 ноября, 04:25
Modified 17 ноября, 13:49
Updated 17 ноября, 13:49
Особый интерес для горожан в декабре–январе стали представлять предложения о подработке. Потрудиться с гибким форматом занятости собираются перед праздниками или непосредственно во время них около 23% уфимцев.
Между тем 29% горожан полностью исключают такую возможность. Ещё 37% респондентов из Уфы оставили вопрос в подвешенном состоянии — опрошенные готовы работать, «если найдут подходящее предложение».
По статистике, чаще желание подрабатывать на праздниках высказывали молодые люди от 18 до 24 лет — среди них планируют трудиться в упомянутый период 35% респондентов. По мере увеличения возрастной группы опрошенных число желающих работать перед или во время новогодних праздников снижается.
Чаще всего в качестве причины работать в этот период уфимцы называют стремление дополнительно заработать для покупки подарков или накопить побольше средств на личные цели (44% и 43% соответственно). Немалое число респондентов также считают такой вид деятельности «проведением свободного времени с пользой» (35%).
Ранее, как сообщал Mkse, среди уфимцев проводился опрос о том, продолжают ли они ходить на работу при заболеваниях.