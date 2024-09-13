Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске

Posted 13 сентября, 15:01
Published 13 сентября, 15:01
Modified 13 сентября, 15:18
Updated 13 сентября, 15:18
Суд города рассмотрел постановления следователя о возбуждении ходатайств об избрании меры пресечения в отношении двух молодых людей. Их действия были квалифицированы как осквернение символов воинской славы России — преступление по статье 354.1 УК РФ.
Напомним, 9 сентября 2024 года, на фоне «Аллеи памяти Великой Отечественной войны», двое юношей решили продемонстрировать свою «оригинальность» и произвели мочеиспускание на памятный комплекс, посвященный участникам локальных войн и погибшим защитникам Отечества. Их подруга не осталась в стороне — она активно снимала этот акт вандализма на свой мобильный телефон и делилась им через мессенджер Telegram.
Судебные органы отреагировали незамедлительно: ходатайства следователя были удовлетворены, и обвиняемые были заключены под стражу сроком на один месяц. На данный момент решения суда еще не вступили в законную силу.
Это уже не первый случай подобного поведения среди молодежи в регионе. Ранее сообщалось о другом инциденте — группа подростков совершила акт вандализма на памятнике Вечного огня в Учалах. Трое парней были задержаны и выразили свое раскаяние за содеянное.
— Думайте, когда снимаете контент и публикуете его. То, что попадает в сеть, остается там навсегда, — предупреждает Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.