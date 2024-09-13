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Posted 13 сентября, 15:01

Published 13 сентября, 15:01

Modified 13 сентября, 15:18

Updated 13 сентября, 15:18

Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске

Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске

13 сентября 2024, 15:01
Фото: Пресс-служба судов РБ
Сюжет
Башкирия
Два местных жителя оказались за решеткой после акта вандализма на Аллее памяти, сообщает в пятницу, 13 сентября, пресс-служба судов Башкирии.

Суд города рассмотрел постановления следователя о возбуждении ходатайств об избрании меры пресечения в отношении двух молодых людей. Их действия были квалифицированы как осквернение символов воинской славы России — преступление по статье 354.1 УК РФ.

Напомним, 9 сентября 2024 года, на фоне «Аллеи памяти Великой Отечественной войны», двое юношей решили продемонстрировать свою «оригинальность» и произвели мочеиспускание на памятный комплекс, посвященный участникам локальных войн и погибшим защитникам Отечества. Их подруга не осталась в стороне — она активно снимала этот акт вандализма на свой мобильный телефон и делилась им через мессенджер Telegram.

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Судебные органы отреагировали незамедлительно: ходатайства следователя были удовлетворены, и обвиняемые были заключены под стражу сроком на один месяц. На данный момент решения суда еще не вступили в законную силу.

Это уже не первый случай подобного поведения среди молодежи в регионе. Ранее сообщалось о другом инциденте — группа подростков совершила акт вандализма на памятнике Вечного огня в Учалах. Трое парней были задержаны и выразили свое раскаяние за содеянное.

— Думайте, когда снимаете контент и публикуете его. То, что попадает в сеть, остается там навсегда, — предупреждает Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.
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