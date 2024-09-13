Писающих мальчиков арестовали в Нефтекамске

Напомним, 9 сентября 2024 года, на фоне «Аллеи памяти Великой Отечественной войны», двое юношей решили продемонстрировать свою «оригинальность» и произвели мочеиспускание на памятный комплекс, посвященный участникам локальных войн и погибшим защитникам Отечества. Их подруга не осталась в стороне — она активно снимала этот акт вандализма на свой мобильный телефон и делилась им через мессенджер Telegram.