Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию

Posted 25 сентября, 06:46
Published 25 сентября, 06:46
Modified 25 сентября, 07:23
Updated 25 сентября, 07:23
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о намерении столицы Башкирии установить побратимские отношения с Курском. Сити-менеджер Уфы рассказал об этих планах во время прямого эфира, посвященного гуманитарной помощи Курску и Курской области, которые страдают от нападения Украины с начала августа 2024 года.
— Нам не страшны расстояния. Опыт показал, что они — ничто. Жители Уфы активно помогают Курску гуманитарной помощью, бойцы из Башкирии с оружием защищают наши исконные территории, — отметил в прямом эфире «России 24» Ратмир Мавлиев. — Мы хотим, чтобы наша молодежь больше общалась, будем стремиться укрепить взаимоотношения в культуре и науке. Кроме того, пора переставать черпать практики муниципального управления где-то за пределами России — пора учиться у своих. Курск сможет многому в этом плане научить Уфу.
Дату подписания соглашения об объявлении побратимских отношений между Курском и Уфой Ратмир Мавлиев не назвал. Но он отметил, что это лишь бюрократические детали: в реальности Уфа Курск уже братья.
Официально, на 25 сентября 2024 года у Уфы 10 городов-побратимов. Это Галле (Германия), Анкара (Турция), Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Минск (Белоруссия), Наньчан, Хэфэй, Цицикар, Шэньян (Китай), Джибути (Джибути, Африка). Курск станет первым российским городом в этом списке.
Напомним, по последним данным, из Уфы в Курск было направлено свыше 50 тонн гуманитарной помощи. Ее сбор стартовал уже в первую декаду августа 2024 года и продолжается по сей день.
UPD 11:50: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил 25 сентября Курск. Он приехал в город с гуманитарным конвоем.
— В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным Ральф. Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе, — отметил в своем сообщении Ратмир Мавлиев.