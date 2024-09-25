Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о намерении столицы Башкирии установить побратимские отношения с Курском. Сити-менеджер Уфы рассказал об этих планах во время прямого эфира, посвященного гуманитарной помощи Курску и Курской области, которые страдают от нападения Украины с начала августа 2024 года.