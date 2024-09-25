mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 06:46

Published 25 сентября, 06:46

Modified 25 сентября, 07:23

Updated 25 сентября, 07:23

Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию

Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию

25 сентября 2024, 06:46
Фото: Ратмир Мавлиев
Сюжет
Башкирия
Мэр Уфы вышел в прямой эфир телеканала «Россия 24» утром в среду, 25 сентября, и рассказал о важных планах.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил о намерении столицы Башкирии установить побратимские отношения с Курском. Сити-менеджер Уфы рассказал об этих планах во время прямого эфира, посвященного гуманитарной помощи Курску и Курской области, которые страдают от нападения Украины с начала августа 2024 года.


— Нам не страшны расстояния. Опыт показал, что они — ничто. Жители Уфы активно помогают Курску гуманитарной помощью, бойцы из Башкирии с оружием защищают наши исконные территории, — отметил в прямом эфире «России 24» Ратмир Мавлиев. — Мы хотим, чтобы наша молодежь больше общалась, будем стремиться укрепить взаимоотношения в культуре и науке. Кроме того, пора переставать черпать практики муниципального управления где-то за пределами России — пора учиться у своих. Курск сможет многому в этом плане научить Уфу.

 

Дату подписания соглашения об объявлении побратимских отношений между Курском и Уфой Ратмир Мавлиев не назвал. Но он отметил, что это лишь бюрократические детали: в реальности Уфа Курск уже братья.

Официально, на 25 сентября 2024 года у Уфы 10 городов-побратимов. Это Галле (Германия), Анкара (Турция), Нур-Султан (Казахстан), Бишкек (Киргизия), Минск (Белоруссия), Наньчан, Хэфэй, Цицикар, Шэньян (Китай), Джибути (Джибути, Африка). Курск станет первым российским городом в этом списке.

Уфа отправила в Курск 51 тонну гумпомощи
Узнать подробнее

Напомним, по последним данным, из Уфы в Курск было направлено свыше 50 тонн гуманитарной помощи. Ее сбор стартовал уже в первую декаду августа 2024 года и продолжается по сей день.

UPD 11:50: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил 25 сентября Курск. Он приехал в город с гуманитарным конвоем.

— В первую очередь, встретились с нашим товарищем с позывным Ральф. Это наш бывший коллега, ранее служил в структуре МВД, обеспечивал общественный порядок в городе, — отметил в своем сообщении Ратмир Мавлиев.

Читайте также:
Буйный папаша избил полицию в УфеНовый штамм коронавируса нашли в УфеПодросток случайно убил прохожую в Уфе
#Юлия Литвиненко#Общество#Наука#Культура#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Оружие#Турция#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Гуманитарная помощь#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Китай#Германия#Туймазы#Татарстан#Мэр Уфы#Казахстан#Ратмир Мавлиев#Общественный порядок#Соглашение#Молодежь#Белоруссия#Бюрократия#Курск#Курская область#Муниципальное управление#Братские отношения#Побратимские отношения
Подпишитесь
Популярное