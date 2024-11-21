Уфимцев разбудила перестрелка

Posted 21 ноября, 13:32
Published 21 ноября, 13:32
Modified 21 ноября, 16:40
Updated 21 ноября, 16:40
Позже выяснилось, что уфимцам ничего не угрожало. Дело в том, что у одному жильцу микрорайона исполнилось 18 лет, а компания друзей решила креативно поздравить молодого человека — с использованием пистолета и пиротехники.
Позже ребята запостили в своих соцсетях видео с оправданиями: мол, никакого криминала, а пистолет — монтаж.
В комментариях уфимцы разделились на два лагеря. Первые очень недовольны необычным поздравлением:
«А кому-то на работу в шесть вставать, только о себе любимых думают, или вообще думать нечем, от слова совсем!»
«Нужно уважать друг друга. Для всего свое место! Хочется вопить без слуха и голоса- караоке, танцы в клубе, шоу и пиротехника на природе, гонять на скорости — спецтрассы. Неужели люди вообще не понимают и не воспитаны. Особенно радуют тарахтелки под окном в три часа ночи…»
«а статья 213 УК тем не менее все же налицо. тем более группой лиц»
Однако нашлись и те, кто шалость ребят поддержали:
«Пестик, конечно лишний. А в целом всё по красоте. Без потасовок. Не хлопнули никого. Тут смотрю одни святоши сидят и комментируют. „ТЕ“ кто в своей юности дома сидели и теперь нечего вспомнить кроме как НЫТЬ в чате, что на работу в 6 утра вставать…, а время написать это замечание есть на работе…»
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