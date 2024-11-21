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Posted 21 ноября, 13:32

Published 21 ноября, 13:32

Modified 21 ноября, 16:40

Updated 21 ноября, 16:40

Уфимцев разбудила перестрелка

Уфимцев разбудила перестрелка

21 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
Жители «Зелёнки» в Уфе не на шутку переполошились — они проснулись от ярких огней и выстрелов в ночь на четверг, 21 октября, пишут в телеграм-канале «Mash Batash».

Позже выяснилось, что уфимцам ничего не угрожало. Дело в том, что у одному жильцу микрорайона исполнилось 18 лет, а компания друзей решила креативно поздравить молодого человека — с использованием пистолета и пиротехники.

Видео: https://t.me/mash_batash
.

Позже ребята запостили в своих соцсетях видео с оправданиями: мол, никакого криминала, а пистолет — монтаж.

В комментариях уфимцы разделились на два лагеря. Первые очень недовольны необычным поздравлением:

«А кому-то на работу в шесть вставать, только о себе любимых думают, или вообще думать нечем, от слова совсем!»
«Нужно уважать друг друга. Для всего свое место! Хочется вопить без слуха и голоса- караоке, танцы в клубе, шоу и пиротехника на природе, гонять на скорости — спецтрассы. Неужели люди вообще не понимают и не воспитаны. Особенно радуют тарахтелки под окном в три часа ночи…»
«а статья 213 УК тем не менее все же налицо. тем более группой лиц»

Однако нашлись и те, кто шалость ребят поддержали:

«Пестик, конечно лишний. А в целом всё по красоте. Без потасовок. Не хлопнули никого. Тут смотрю одни святоши сидят и комментируют. „ТЕ“ кто в своей юности дома сидели и теперь нечего вспомнить кроме как НЫТЬ в чате, что на работу в 6 утра вставать…, а время написать это замечание есть на работе…»

Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров встретился с золотой молодежью.

Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
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