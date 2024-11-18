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Posted 18 ноября, 05:16

Published 18 ноября, 05:16

Modified 18 ноября, 09:42

Updated 18 ноября, 09:42

Голый Ромео гонялся по снегу за уфимкой

Голый Ромео гонялся по снегу за уфимкой

18 ноября 2024, 05:16
Фото: 1MI.
В Уфе парень в одних трусах устроил погоню за девушкой на улице, сообщают в понедельник, 18 ноября, инсайдерские телеграмм-каналы.

Раннее утро в Уфе началось не как обычно. Внезапно из подъезда выбежала девушка, явно находившаяся в панике. Она стремительно направилась прочь, но ее «преследователь» не заставил себя ждать — за ней помчался босоногий парень в одних трусах. Вскоре к бегущей паре присоединился уже одетый молодой человек. Троица вскоре вернулась к дому, «голый Ромео» решительно затолкал свою спутницу обратно в подъезд.

Что же произошло дальше? Эта история окутана тайной — до сих пор никто не знает, чем она завершилась. Возможно, это была просто игра или недопонимание между молодыми людьми. Но как бы там ни было, соседи уже успели узнать всех участников этого «снежного триллера». Преследователь оказался их соседом, а остальные двое были знакомыми.

Жители дома также выразили недовольство ночными гуляньями компании молодёжи, оставившей после себя беспорядок в подъезде.

«Видеообзор»

Как ранее сообщал Mkset, уфимцы обеспокоены появлением таинственного стрелка, который стреляет из окна жилого дома.

Загадочный киллер появился в Уфе
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