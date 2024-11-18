Голый Ромео гонялся по снегу за уфимкой

Что же произошло дальше? Эта история окутана тайной — до сих пор никто не знает, чем она завершилась. Возможно, это была просто игра или недопонимание между молодыми людьми. Но как бы там ни было, соседи уже успели узнать всех участников этого «снежного триллера». Преследователь оказался их соседом, а остальные двое были знакомыми.