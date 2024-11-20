Хабиров встретился с золотой молодежью

Posted 20 ноября, 07:24
Published 20 ноября, 07:24
Modified 20 ноября, 07:56
Updated 20 ноября, 07:56
Среди приглашенных — несколько тысяч ребят, выбравших для себя непростой путь получения высшего образования в крупнейших городах страны. На встречу пришли самые активные и инициативные студенты, представители общественных организаций и клубов для земляков.
Глава республики Радий Хабиров выразил восхищение «золотой молодежью» республики. Эти яркие и талантливые лидеры не только учатся, но и достигают успехов в различных сферах, активно участвуя в социальных проектах, волонтерстве и студенческой жизни.
Хабиров подчеркнул, что каждый из этих студентов выберет свой жизненный путь, но важно, чтобы, получив образование, они вернулись в родной Башкортостан. Вместе с ними республика сможет строить будущее, обретая новые горизонты развития.
Одной из главных целей встречи стало обсуждение достижения республики и перспектив, открывающихся перед молодыми людьми. Хабиров отметил, что необходимо делиться с ними информацией о том, какие возможности они могут реализовать после окончания учебы.
«Возможно, среди этих студентов станут будущие министры или мэры!» — шутливо добавил он, подчеркивая важность их вклада в общество и будущее Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал, что родители студентов обратились к Хабирову.