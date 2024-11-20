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Posted 20 ноября, 07:24

Published 20 ноября, 07:24

Modified 20 ноября, 07:56

Updated 20 ноября, 07:56

Глава Башкирии встретился со студентами

Хабиров встретился с золотой молодежью

20 ноября 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney.

Глава Башкирии встретился со студентами

В Полпредстве Башкортостана при Президенте России прошла встреча с активными студентами из региона, которые обучаются в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает глава Республики Радий Хабиров в среду, 20 ноября.

Среди приглашенных — несколько тысяч ребят, выбравших для себя непростой путь получения высшего образования в крупнейших городах страны. На встречу пришли самые активные и инициативные студенты, представители общественных организаций и клубов для земляков.

Фото: Радий Хабиров

Глава республики Радий Хабиров выразил восхищение «золотой молодежью» республики. Эти яркие и талантливые лидеры не только учатся, но и достигают успехов в различных сферах, активно участвуя в социальных проектах, волонтерстве и студенческой жизни.

Хабиров подчеркнул, что каждый из этих студентов выберет свой жизненный путь, но важно, чтобы, получив образование, они вернулись в родной Башкортостан. Вместе с ними республика сможет строить будущее, обретая новые горизонты развития.

Одной из главных целей встречи стало обсуждение достижения республики и перспектив, открывающихся перед молодыми людьми. Хабиров отметил, что необходимо делиться с ними информацией о том, какие возможности они могут реализовать после окончания учебы.

«Возможно, среди этих студентов станут будущие министры или мэры!» — шутливо добавил он, подчеркивая важность их вклада в общество и будущее Башкортостана.
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