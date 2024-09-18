mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 сентября, 07:37

Published 18 сентября, 07:37

Modified 18 сентября, 07:52

Updated 18 сентября, 07:52

Вейперам перекрыли пар в Башкирии

Вейперам перекрыли пар в Башкирии

18 сентября 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Башкирия
В регионе введены штрафы за курение вейпов и кальянов в общественных местах, сообщает в среду, 18 сентября, Госсобрание — Курултай Республики Башкортостан.

В Башкирии решили взять под контроль курение вейпов и кальянов, которые стали настоящим трендом среди молодежи. Депутаты Государственного Собрания внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях Республики, установив штрафы за использование никотинсодержащей продукции в общественных местах. Теперь нарушители могут столкнуться с серьезными последствиями.

Как пояснил Константин Толкачев, курение в общественных местах уже давно запрещено, но ранее это правило касалось лишь табака. Однако с ростом популярности электронных сигарет и других нагревательных устройств, пользователи могли безнаказанно дымить практически где угодно, не обращая внимания на окружающих. Это создавало дискомфорт для многих.

Теперь же закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а за повторное правонарушение сумма увеличивается до 1000 рублей. Таким образом, власти намерены защитить здоровье граждан и создать более комфортную атмосферу в общественных местах.

После принятия закон направляется на подпись Главе Республики и вступает в силу через десять дней после официального опубликования.

Кальяны и вейпы запрещают в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
По 10 дворов в день хотят сдавать в БашкирииЛидер «Салавата Юлаева» попал в реанимациюВрачи сделали грудь школьнику из Уфы
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Штрафы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Здоровье#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Законодательство#Общественные места#Молодежь#Никотин#Вейпы#Кальяны#Здоровье граждан#Кодекс об административных правонарушениях
Подпишитесь
Популярное