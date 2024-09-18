Вейперам перекрыли пар в Башкирии

Posted 18 сентября, 07:37
Published 18 сентября, 07:37
Modified 18 сентября, 07:52
Updated 18 сентября, 07:52
В Башкирии решили взять под контроль курение вейпов и кальянов, которые стали настоящим трендом среди молодежи. Депутаты Государственного Собрания внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях Республики, установив штрафы за использование никотинсодержащей продукции в общественных местах. Теперь нарушители могут столкнуться с серьезными последствиями.
Как пояснил Константин Толкачев, курение в общественных местах уже давно запрещено, но ранее это правило касалось лишь табака. Однако с ростом популярности электронных сигарет и других нагревательных устройств, пользователи могли безнаказанно дымить практически где угодно, не обращая внимания на окружающих. Это создавало дискомфорт для многих.
Теперь же закон приравнивает употребление никотинсодержащей продукции и кальяна к табачным изделиям. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей, а за повторное правонарушение сумма увеличивается до 1000 рублей. Таким образом, власти намерены защитить здоровье граждан и создать более комфортную атмосферу в общественных местах.
После принятия закон направляется на подпись Главе Республики и вступает в силу через десять дней после официального опубликования.