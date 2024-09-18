Вейперам перекрыли пар в Башкирии

Как пояснил Константин Толкачев, курение в общественных местах уже давно запрещено, но ранее это правило касалось лишь табака. Однако с ростом популярности электронных сигарет и других нагревательных устройств, пользователи могли безнаказанно дымить практически где угодно, не обращая внимания на окружающих. Это создавало дискомфорт для многих.