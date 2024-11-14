Мероприятия

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Ноябрь
Курултай отказался от салюта в Уфе
14 ноября, 07:58
Новый год под угрозой: город в Башкирии закрывают на праздники
14 ноября, 06:59
Куда сходить в Уфе бесплатно на выходные
7 ноября, 18:32
Сегодня в Уфе: снежная эпопея, новый налог и нищета
6 ноября, 19:00
Октябрь
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Сегодня в Уфе: Башкирию «колбасит», каникулы и дети-копилки
24 октября, 19:00
Эта угроза может жить в каждом доме
22 октября, 09:08
Как отметят День Республики в Уфе
9 октября, 03:49
Что Путину покажут в Уфе
7 октября, 17:03
Мавлиев получил новую награду
3 октября, 11:52
Куда сходить в Уфе по «Пушкинской карте»
1 октября, 16:48
Сентябрь
День Башкирии в Уфе: что, где, когда
18 сентября, 22:21
Уфу перекроют из-за женщин и байкеров
16 сентября, 08:29
Дистант в Башкирии введут в крайнем случае
5 сентября, 04:40
Хабиров поручил Мавлиеву 500-летие Уфы
3 сентября, 09:36
День города собрал менее 25% жителей Уфы
2 сентября, 04:32
Август
«Фестиваль» «Уфа стоит» задумали на дорогах столицы Башкирии
30 августа, 13:50
СРОЧНО. Всех срочно эвакуировали из ГАИ Уфы
30 августа, 06:19
День города отменен в Башкирии
28 августа, 15:21
Причёски, цветы, линейка: чек-лист для родителей к 1 сентября
27 августа, 07:35

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