Сегодня в Уфе: суета перед приездом Путина и самые опасные улицы

Posted 21 ноября, 19:35
Published 21 ноября, 19:35
Modified 21 ноября, 20:24
Updated 21 ноября, 20:24
В Уфе, по сообщениям синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдёт без существенных осадков. Ветер — юго-западный, от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2°C… 4°C, днём столбики поднимутся до отметки около 0°C.
В мэрии башкирской столицы сообщили о перекрытии улицы Мусы Гареева. Ограничения введены до 10 декабря. Причина перекрытия улицы — подготовка и проведение XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. По некоторым данным, на форуме может присутствовать президент Владимир Путин.
По данным с официальных ресурсов «Уфаводоканала» в пятницу, 22 ноября, проблем с ЖКХ нигде в городе быть не должно. Ранее от водоснабжения отключали частный сектор микрорайона Затон, однако там оно уже восстановлено. Других плановых ограничений не запланировано. Остаётся лишь надеяться на надёжность городских систем ЖКХ.
Власти башкирской столицы составили рейтинг самых опасных улиц города. Данные о частях Уфы с самой высокой аварийностью содержатся в новом 426-страничном документе администрации о программе развития транспортной инфраструктуры города. В огромном постановлении, среди прочего, названы самые рискованные дороги. Правда, по данным за начало 2023 года.
В их числе:
В уфимских супермаркетов всё сильнее дорожает один из главных гостей новогоднего стола — красная икра. Несмотря на замедление инфляции до 7,7%, праздничный деликатес продолжает набирать в цене. Есть, однако, и хорошие новости — в стоимости потеряли яйца и куриное мясо.
Уик-энд предстоит насыщенный — в городе планируют множество мероприятий по случаю Дня матери. Где можно провести время — в афише от Mkset.