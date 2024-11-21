Сегодня в Уфе: суета перед приездом Путина и самые опасные улицы

По данным с официальных ресурсов «Уфаводоканала» в пятницу, 22 ноября, проблем с ЖКХ нигде в городе быть не должно. Ранее от водоснабжения отключали частный сектор микрорайона Затон, однако там оно уже восстановлено. Других плановых ограничений не запланировано. Остаётся лишь надеяться на надёжность городских систем ЖКХ.