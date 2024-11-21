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Posted 21 ноября, 19:35

Published 21 ноября, 19:35

Modified 21 ноября, 20:24

Updated 21 ноября, 20:24

Сегодня в Уфе: суета перед приездом Путина и самые опасные улицы

Сегодня в Уфе: суета перед приездом Путина и самые опасные улицы

21 ноября 2024, 19:35
Фото: мэрия Уфы.
В ежедневном дайджесте Mkset рассказываем всё, что надо знать к пятнице, 22 ноября.

Погода в Уфе

В Уфе, по сообщениям синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. День пройдёт без существенных осадков. Ветер — юго-западный, от 5 до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2°C… 4°C, днём столбики поднимутся до отметки около 0°C.

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Перекрытия дорог в Уфе

В мэрии башкирской столицы сообщили о перекрытии улицы Мусы Гареева. Ограничения введены до 10 декабря. Причина перекрытия улицы — подготовка и проведение XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. По некоторым данным, на форуме может присутствовать президент Владимир Путин.

Отключения воды в Уфе

По данным с официальных ресурсов «Уфаводоканала» в пятницу, 22 ноября, проблем с ЖКХ нигде в городе быть не должно. Ранее от водоснабжения отключали частный сектор микрорайона Затон, однако там оно уже восстановлено. Других плановых ограничений не запланировано. Остаётся лишь надеяться на надёжность городских систем ЖКХ.

Где в Уфе опасно ездить
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Где в Уфе не стоит ездить

Власти башкирской столицы составили рейтинг самых опасных улиц города. Данные о частях Уфы с самой высокой аварийностью содержатся в новом 426-страничном документе администрации о программе развития транспортной инфраструктуры города. В огромном постановлении, среди прочего, названы самые рискованные дороги. Правда, по данным за начало 2023 года.

В их числе:

  • пересечение улиц Энтузиастов и Нуриева;
  • перекресток улиц Российской и Бабича;
  • участок проспекта Октября в зоне Госцирка;
  • участок проспекта Октября около ТЦ «Мир»;
  • район улицы Округа Галле на проспекте Октября;
  • участок улицы Маршала Жукова на въезде в Сипайлово из центра;
  • соединение Уфимского шоссе с улицей Трамвайной;
  • пересечение Сельской Богородской и Индустриального шоссе;
  • участок улицы Вологодской у детской поликлиники №4;
  • пересечение бульвара Ибрагимова и улицы Цюрупы;
  • перекресток Мингажева и 50-летия Октября;
  • соединение улиц Достоевского и Цюрупы;
  • улица Коммунистическая на пересечении с Мустая Карима и Ленина;
  • участки улиц Сочинская и Заки Валиди у развязки после моста через реку Белую;
  • участок улицы Правды в Деме;
  • участок Нагаевского шоссе после развязки в сторону Зинино.
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Отказ от новогодних деликатесов

В уфимских супермаркетов всё сильнее дорожает один из главных гостей новогоднего стола — красная икра. Несмотря на замедление инфляции до 7,7%, праздничный деликатес продолжает набирать в цене. Есть, однако, и хорошие новости — в стоимости потеряли яйца и куриное мясо.

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Куда сходить в Уфе на выходных
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Куда сходить в Уфе на выходных

Уик-энд предстоит насыщенный — в городе планируют множество мероприятий по случаю Дня матери. Где можно провести время — в афише от Mkset.

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