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Posted 17 декабря, 20:25

Published 17 декабря, 20:25

Modified 17 декабря, 22:38

Updated 17 декабря, 22:38

Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, метель и коммунальный ад

Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, метель и коммунальный ад

17 декабря 2024, 20:25
Фото: Газизьян Ахмедьянов / Telegram.
Дайджест Mkset к среде, 18 декабря.

Погода в Уфе

В Уфе в среду, 18 декабря, ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, днём небольшой. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3°C… -5°C, днём -1°C… -3°C.

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Отключения воды в Уфе

В среду, 18 декабря, воду отключат в Кировском, а также Советском районах.

С 10:30 до 20:30:

  • Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
  • Бессонова 21, 21/1 29,31,33,35,37;
  • Комсомольская, 16/1, 18, 18/1;
  • Окружная, 53а, 55, 55а, 57, 59, 59б, 61, 61а, 61б, 63, 88, 88а, 90;
  • ООО и ИП у домов по Бессонова;

С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря:

  • Кувыкина, 45;
  • Бакалинская, 4.

Итого: 15 жилых домов, 13 частных домов, один узел, детский сад №294, три организации и два центральных тепловых пункта.

Перекрытия дорог в Уфе

  • Капитальный ремонт Шакшинского моста продолжается — две из четырёх полос путепровода остаются закрытыми вплоть до конца декабря. С точной датой полноценного запуска моста власти региона пока не определились;
  • На улице Ульяновых до 23 декабря закрыта половина проезжей части — на отрезке от дома №65/1 до проходной КПП;
  • На улице Пархоменко закрыты 2/3 чётной полосы проезжей части до 28 декабря;
  • Крайне правая полоса улицы Гвардейской в районе дома №38 также закрыта до 28 декабря;
  • Кратковременное закрытие Шакшинского моста власти также запланировали на четверг, 19 декабря — с 13:00 до 15:00.

Новогодние фотолокации Уфы

Список зон города, куда можно сходить за новогодним настроением и пополнить профиль в соцсетях тематическими фото, продолжает расширяться.

Так, праздничной атмосферой напитался уфимский Арт-Квадрат. Там как раз появились новые фотозоны, праздничная иллюминация и другие атрибуты главного торжества зимы.

Новогодние мероприятия в Уфе

Полную афишу на ближайший месяц смотрите в материале Mkset.

Четверг, 17 декабря:

  • 17:00: показ новогодней сказки «Кто хитрее лисы?» (0+) (Нагаевский дом культуры, Советская 13/1);
  • 18:00: новогодний спектакль «Снеговик и солнышко» (0+) (Театр кукол, пр. Октября 138);
  • 18:00: концерт «Новогодняя музыкальная мозаика» (6+) (Дворец детского творчества, М. Карима 69).
Известна программа новогодних мероприятий в Уфе
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