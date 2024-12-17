Сегодня в Уфе: новогоднее настроение, метель и коммунальный ад

Posted 17 декабря, 20:25
Published 17 декабря, 20:25
Modified 17 декабря, 22:38
Updated 17 декабря, 22:38
В Уфе в среду, 18 декабря, ожидается облачная погода. Ночью сильный снег, днём небольшой. Ветер южный, юго-восточный 7-12 м/с, ночью местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3°C… -5°C, днём -1°C… -3°C.
В среду, 18 декабря, воду отключат в Кировском, а также Советском районах.
С 10:30 до 20:30:
С 10:00 18 декабря до 09:00 19 декабря:
Итого: 15 жилых домов, 13 частных домов, один узел, детский сад №294, три организации и два центральных тепловых пункта.
Список зон города, куда можно сходить за новогодним настроением и пополнить профиль в соцсетях тематическими фото, продолжает расширяться.
Так, праздничной атмосферой напитался уфимский Арт-Квадрат. Там как раз появились новые фотозоны, праздничная иллюминация и другие атрибуты главного торжества зимы.
Полную афишу на ближайший месяц смотрите в материале Mkset.
Четверг, 17 декабря: