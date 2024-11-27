Сегодня в Уфе: первые морозы, подорожавший проезд и пыльный воздух

Posted 27 ноября, 19:00
Published 27 ноября, 19:00
Modified 27 ноября, 19:04
Updated 27 ноября, 19:04
По данным Росгидромета и Госкомитета РБ по ЧС, в Уфе 28 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -5°С… -7°C, на окраинах до -11°C°, днем 0°C… -2°C.
Подачу электроэнергии в четверг, 28 ноября, планируют прекратить в Нагаево — с 10:00 до 18:00 — из-за ремонтных работ. Ограничения коснутся 13 улиц.
В четверг, 28 ноября, от водоснабжения отключат 135 частных домов, стоматологию и гостиницу в Дёмском и Кировском районах Уфы. С полным списком адресов можно ознакомиться на интернет-ресурсе «Уфаводоканала».
Одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы проезд в автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.
Сразу два города Башкирии в последние два дня резко ощутили на себе последствия вреда экологии.
Так, в северной части Уфы во время безветренной погоды поднялся сильный смог. Экологический скандал также назревает в Стерлитамаке, где всё утро стоял туман с тяжёлым запахом.
Читайте афишу мероприятий со свободным входом на последний уик-энд ноября от Mkset.