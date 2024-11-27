Сегодня в Уфе: первые морозы, подорожавший проезд и пыльный воздух

Одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы проезд в автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.