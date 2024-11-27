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Posted 27 ноября, 19:00

Published 27 ноября, 19:00

Modified 27 ноября, 19:04

Updated 27 ноября, 19:04

Ленинский район Уфы готовят к Новому году

Сегодня в Уфе: первые морозы, подорожавший проезд и пыльный воздух

27 ноября 2024, 19:00
Фото: Олег Котов / Telegram. Ленинский район Уфы готовят к Новому году
Сюжет
Экология
Подводим итоги минувшего дня и рассказываем всё, что надо знать к четвергу, 28 ноября, в дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

По данным Росгидромета и Госкомитета РБ по ЧС, в Уфе 28 ноября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -5°С… -7°C, на окраинах до -11°C°, днем 0°C… -2°C.

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Отключения электричества в Уфе

Подачу электроэнергии в четверг, 28 ноября, планируют прекратить в Нагаево — с 10:00 до 18:00 — из-за ремонтных работ. Ограничения коснутся 13 улиц.

Отключения воды в Уфе

В четверг, 28 ноября, от водоснабжения отключат 135 частных домов, стоматологию и гостиницу в Дёмском и Кировском районах Уфы. С полным списком адресов можно ознакомиться на интернет-ресурсе «Уфаводоканала».

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Перекрытия дорог в Уфе

  • До 10 декабря запрещён проезд по улице Мусы Гареева в связи с проведением XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также Международной недели бизнеса. Мероприятия проходят во Дворце борьбы;
  • До 29 ноября ул. Менделеева введено последовательное закрытие движения автотранспорта по одной полосе (крайняя правая и крайняя левая) от дома № 70 (участок 15 метров) по направлению движения в обе стороны
  • Половина Шакшинского моста остаётся закрытой до конца декабря 2024 года.
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Повышение тарифов на проезд

Одна из частных компаний-перевозчиков изменила тарифы проезд в автобусе №210, который следует от школы №75 до оздоровительного комплекса в Сипайлово. По данным властей Уфы, проезд по упомянутому маршруту с 16 декабря будет стоить ₽45.

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Смог над Уфой

Сразу два города Башкирии в последние два дня резко ощутили на себе последствия вреда экологии.

Так, в северной части Уфы во время безветренной погоды поднялся сильный смог. Экологический скандал также назревает в Стерлитамаке, где всё утро стоял туман с тяжёлым запахом.

Ядовитый туман накрыл Стерлитамак
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Куда бесплатно сходить в Уфе

Читайте афишу мероприятий со свободным входом на последний уик-энд ноября от Mkset.

Куда бесплатно сходить в Уфе на выходных
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