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Posted 11 декабря, 20:06

Published 11 декабря, 20:06

Modified 11 декабря, 20:58

Updated 11 декабря, 20:58

Самый большой каток откроют в Уфе

Самый большой каток откроют в Уфе

11 декабря 2024, 20:06
Фото: 1MI.
В столице Башкирии на выходных запустят одну из крупнейший ледяных площадок города — сообщили в мэрии в среду, 11 декабря.

Каток под открытым небом будет открыт в Центре спортивной подготовки им. Баталовой (Дружбы Народов, 47). Состоится открытие в субботу, 14 декабря, в 17:00. По словам уфимских властей, в честь этого события весь вечер проход на каток будет совершенно бесплатным.

Между тем его площадь составляет более 4 тыс. «квадратов», что делает каток одним из самых больших на территории Уфы. Всего в сезоне 2024/2025 в городе будут доступны три десятка локаций этой зимней забавы.

Новый год в Уфе: полная афиша праздника
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Ранее Mkset публиковал полную и подробную афишу новогодних мероприятий в столице Республики Башкортостан.

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