Самый большой каток откроют в Уфе

Posted 11 декабря, 20:06
Published 11 декабря, 20:06
Modified 11 декабря, 20:58
Updated 11 декабря, 20:58
Каток под открытым небом будет открыт в Центре спортивной подготовки им. Баталовой (Дружбы Народов, 47). Состоится открытие в субботу, 14 декабря, в 17:00. По словам уфимских властей, в честь этого события весь вечер проход на каток будет совершенно бесплатным.
Между тем его площадь составляет более 4 тыс. «квадратов», что делает каток одним из самых больших на территории Уфы. Всего в сезоне 2024/2025 в городе будут доступны три десятка локаций этой зимней забавы.
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