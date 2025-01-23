Хлеб бесплатно раздадут в Башкирии

Posted 23 января, 08:35
Published 23 января, 08:35
Modified 23 января, 08:37
Updated 23 января, 08:37
Республика Башкортостан присоединится к традиционной акции памяти подвига жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны «Блокадный хлеб». Так, 27 января в Башкирии волонтеры будут раздавать жителям региона 125 грамм хлеба и информационные памятки о смысле акции. Именно 125 грамм составляла суточная подушевая норма выдачи хлеба в Ленинграде в годы блокады, которая длилась 872 дня.
— Участвуя в этом мероприятии и получая свою порцию ржаного хлеба, каждый из нас сможет понять, насколько значимыми были те самые 125 граммов хлеба для жителей блокадного города. Для них это был не просто источник пищи, а ещё один день жизни! — акцентируют внимание в администрации Бакалинского района.
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» — это масштабное мероприятие, которое проводится в России с 2019 года с целью сохранения исторической памяти о трагедии, произошедшей во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Акция призвана напомнить о мужестве и стойкости жителей города, которые пережили один из самых страшных периодов в истории страны.
В рамках акции проводятся различные мероприятия: лекции, кинопоказы, выставки, концерты и театральные постановки, посвящённые блокаде Ленинграда. Также организуются встречи с ветеранами и блокадниками, которые могут рассказать о том, что им пришлось пережить.
Напомним, ранее эксперты сферы статистики выяснили, что цены на хлеб в Башкирии стали снижаться в январе 2024 года.