Хлеб бесплатно раздадут в Башкирии

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» — это масштабное мероприятие, которое проводится в России с 2019 года с целью сохранения исторической памяти о трагедии, произошедшей во время блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Акция призвана напомнить о мужестве и стойкости жителей города, которые пережили один из самых страшных периодов в истории страны.